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В Николаеве, 1 февраля, в областной юнешской библиотеке состоится выставка художественных работ Артема Титова под названием «Мир, в котором я живу».
Об этом автор выставки сообщает в своем аккаунте в Инстаграм.
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Приглашаю каждого из Вас на выставку моих художественных работ под названием «Мир, в котором я живу» 1 февраля (эта суббота) 2020 года. Выставка начинается в 17:00, по адресу ул. Большая морская, 92, на территории Библиотеки для юнацтва, г. Николаев. Вход бесплатный. Приходить нужно, можно с самого начала, потому что я устраиваю для Вас именно мероприятие с различного рода музыкой и приятными напитками. Вашему внимаю будет представлено 55 моих новых сюжетных художественных работ, любую из них, Вы сможете приобрести по приятной цене. Будет розыгрыш картины, система скидок в виде мини-игр. Давайте окультурим Николаев с Вами вместе, станем все ближе друг с другом благодаря творчеству, искусству. Гардероб ✅ WC ✅ Chill zone✅
Допис, поширений Artem Titov (@artemthehuman)29 Січ 2020 р. о 2:08 PST
— Вашему внимаю будет представлено 55 моих новых сюжетных художественных работ, любую из них, Вы сможете приобрести по приятной цене. Будет розыгрыш картины, система скидок в виде мини-игр. Давайте окультурим Николаев с Вами вместе, станем все ближе друг с другом благодаря творчеству, искусству, - написал Артем Титов.
Начало выставки в 17:00, по адресу улица Большая Морская 92, вход бесплатный.
Напомним, 29 января, в Николаеве открылась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.
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В Николаеве, 1 февраля, в областной юнешской библиотеке состоится выставка художественных работ Артема Титова под названием «Мир, в котором я живу».
Об этом автор выставки сообщает в своем аккаунте в Инстаграм.
Переглянути цей допис в Instagram
Приглашаю каждого из Вас на выставку моих художественных работ под названием «Мир, в котором я живу» 1 февраля (эта суббота) 2020 года. Выставка начинается в 17:00, по адресу ул. Большая морская, 92, на территории Библиотеки для юнацтва, г. Николаев. Вход бесплатный. Приходить нужно, можно с самого начала, потому что я устраиваю для Вас именно мероприятие с различного рода музыкой и приятными напитками. Вашему внимаю будет представлено 55 моих новых сюжетных художественных работ, любую из них, Вы сможете приобрести по приятной цене. Будет розыгрыш картины, система скидок в виде мини-игр. Давайте окультурим Николаев с Вами вместе, станем все ближе друг с другом благодаря творчеству, искусству. Гардероб ✅ WC ✅ Chill zone✅
Допис, поширений Artem Titov (@artemthehuman)29 Січ 2020 р. о 2:08 PST
— Вашему внимаю будет представлено 55 моих новых сюжетных художественных работ, любую из них, Вы сможете приобрести по приятной цене. Будет розыгрыш картины, система скидок в виде мини-игр. Давайте окультурим Николаев с Вами вместе, станем все ближе друг с другом благодаря творчеству, искусству, - написал Артем Титов.
Начало выставки в 17:00, по адресу улица Большая Морская 92, вход бесплатный.
Напомним, 29 января, в Николаеве открылась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.