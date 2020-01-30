В Николаеве, 1 февраля, в областной юнешской библиотеке состоится выставка художественных работ Артема Титова под названием «Мир, в котором я живу».

Об этом автор выставки сообщает в своем аккаунте в Инстаграм.

— Вашему внимаю будет представлено 55 моих новых сюжетных художественных работ, любую из них, Вы сможете приобрести по приятной цене. Будет розыгрыш картины, система скидок в виде мини-игр. Давайте окультурим Николаев с Вами вместе, станем все ближе друг с другом благодаря творчеству, искусству, - написал Артем Титов.

Начало выставки в 17:00, по адресу улица Большая Морская 92, вход бесплатный.

Напомним, 29 января, в Николаеве открылась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.