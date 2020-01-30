Опубликован трейлер украинского фильма о минном тральщике «Черкассы», который до последнего держал оборону во время аннексии Крыма.

Ролик опубликовал дистрибьютор FILM.UA Group.

«Черкассы» — украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко, основанный на реальных событиях весны 2014 года. Это первая полнометражная лента о Военно-морских силах Украины.

Одноименный минный тральщик заблокировали российские войска в бухте озера Донузлав и требовали сдаться и перейти на их сторону. «Черкассы» был последним кораблем из украинских судов в Крыму, который не опускал украинский флаг.

Командир тральщика Юрий Федаш консультировал съемочную команду во время работы над фильмом. К актерскому составу вошли моряки, которые под руководством Федаша держали оборону на корабле в 2014 году.

Создатели фильма в сотрудничестве и при содействии ВМС Украины и Генштаба Вооруженных сил.

Прокат фильма в украинских кинотеатрах начнется 27 февраля 2020 года — к шестой годовщине аннексии Крыма.

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