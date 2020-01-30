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Опубликован трейлер украинского фильма о минном тральщике «Черкассы», который до последнего держал оборону во время аннексии Крыма.
Ролик опубликовал дистрибьютор FILM.UA Group.
«Черкассы» — украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко, основанный на реальных событиях весны 2014 года. Это первая полнометражная лента о Военно-морских силах Украины.
Одноименный минный тральщик заблокировали российские войска в бухте озера Донузлав и требовали сдаться и перейти на их сторону. «Черкассы» был последним кораблем из украинских судов в Крыму, который не опускал украинский флаг.
Командир тральщика Юрий Федаш консультировал съемочную команду во время работы над фильмом. К актерскому составу вошли моряки, которые под руководством Федаша держали оборону на корабле в 2014 году.
Создатели фильма в сотрудничестве и при содействии ВМС Украины и Генштаба Вооруженных сил.
Прокат фильма в украинских кинотеатрах начнется 27 февраля 2020 года — к шестой годовщине аннексии Крыма.
Ранее сообщалось, что белорусский журналист, кинорежиссер и лауреат ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж» Леонид Канфер снял полнометражный фильм о городе Николаеве «В нашу гавань заходили корабли», но за 5 дней до премьеры его показал канал «Россия-24», где кинолента вышла под названием «Город погибших кораблей».
Также ранее мы писали о том, как «Настоящее время» (русскоязычный телеканал с редакцией в Праге) снял документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».
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Опубликован трейлер украинского фильма о минном тральщике «Черкассы», который до последнего держал оборону во время аннексии Крыма.
Ролик опубликовал дистрибьютор FILM.UA Group.
«Черкассы» — украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко, основанный на реальных событиях весны 2014 года. Это первая полнометражная лента о Военно-морских силах Украины.
Одноименный минный тральщик заблокировали российские войска в бухте озера Донузлав и требовали сдаться и перейти на их сторону. «Черкассы» был последним кораблем из украинских судов в Крыму, который не опускал украинский флаг.
Командир тральщика Юрий Федаш консультировал съемочную команду во время работы над фильмом. К актерскому составу вошли моряки, которые под руководством Федаша держали оборону на корабле в 2014 году.
Создатели фильма в сотрудничестве и при содействии ВМС Украины и Генштаба Вооруженных сил.
Прокат фильма в украинских кинотеатрах начнется 27 февраля 2020 года — к шестой годовщине аннексии Крыма.
Ранее сообщалось, что белорусский журналист, кинорежиссер и лауреат ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж» Леонид Канфер снял полнометражный фильм о городе Николаеве «В нашу гавань заходили корабли», но за 5 дней до премьеры его показал канал «Россия-24», где кинолента вышла под названием «Город погибших кораблей».
Также ранее мы писали о том, как «Настоящее время» (русскоязычный телеканал с редакцией в Праге) снял документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».