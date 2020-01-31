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Украинский фильм «Мої думки тихі» вернули в прокат по требованиям зрителей.
«Невероятно, но факт — фильм молодого режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» только за две недели в украинском прокате собрал более 5 миллионов гривен и продолжает собирать зрительные деньги и симпатии», — говорится в материале.
При этом сообщается, что фильм можно было посмотреть далеко не во всех кинотеатрах Украины, а для показов выделяли неудобное время сеансов и маленькие залы.
«Отечественная прокатная индустрия по инерции не оказала внимания новой украинской киножемчужине и вполне справедливо получила за это шквал зрительской критики. В сети развернулась по-настоящему всеукраинская акция «Даешь наше кино!», — жители городов и городков требовали от местных кинотеатров пересмотреть условия и продолжить показ фильма и даже включить его в программу там, где этого не было сделано раньше», — говорится в материале.
По мнению киножурналистки Олеси Анастасьевой, случай, когда зрители требовали проката отечественного фильма, в прокатной истории вспомнить трудно.
«За первый викенд фильм собрал в прокате 1 млн 659 тыс. грн. И во вторую неделю проката сборы картины превысили сборы за первую неделю. В преимущественном количестве случаев все (и иностранные фильмы тоже) со второй недели начинают терять в кассовых сборах. Второй момент. Я не нашла ни одного другого украинского авторского дебютного «метра», на котором бы в украинском прокате купили столько билетов. Третий момент, что сейчас его сборы перекрыли сборы нескольких десятков украинских фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию. И есть еще четвертый момент. Ряд украинских кинотеатров (и «малозальники», которые не взяли в прокат картину, и «мультизальники», которые дали ей на первой-второй неделе по одному сеансу) — очень сильно ошиблись», — пишет она.
Напомним, украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» попал в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус» в категории «Фильм на иностранном языке».
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Украинский фильм «Мої думки тихі» вернули в прокат по требованиям зрителей.
«Невероятно, но факт — фильм молодого режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» только за две недели в украинском прокате собрал более 5 миллионов гривен и продолжает собирать зрительные деньги и симпатии», — говорится в материале.
При этом сообщается, что фильм можно было посмотреть далеко не во всех кинотеатрах Украины, а для показов выделяли неудобное время сеансов и маленькие залы.
«Отечественная прокатная индустрия по инерции не оказала внимания новой украинской киножемчужине и вполне справедливо получила за это шквал зрительской критики. В сети развернулась по-настоящему всеукраинская акция «Даешь наше кино!», — жители городов и городков требовали от местных кинотеатров пересмотреть условия и продолжить показ фильма и даже включить его в программу там, где этого не было сделано раньше», — говорится в материале.
По мнению киножурналистки Олеси Анастасьевой, случай, когда зрители требовали проката отечественного фильма, в прокатной истории вспомнить трудно.
«За первый викенд фильм собрал в прокате 1 млн 659 тыс. грн. И во вторую неделю проката сборы картины превысили сборы за первую неделю. В преимущественном количестве случаев все (и иностранные фильмы тоже) со второй недели начинают терять в кассовых сборах. Второй момент. Я не нашла ни одного другого украинского авторского дебютного «метра», на котором бы в украинском прокате купили столько билетов. Третий момент, что сейчас его сборы перекрыли сборы нескольких десятков украинских фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию. И есть еще четвертый момент. Ряд украинских кинотеатров (и «малозальники», которые не взяли в прокат картину, и «мультизальники», которые дали ей на первой-второй неделе по одному сеансу) — очень сильно ошиблись», — пишет она.
Напомним, украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» попал в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус» в категории «Фильм на иностранном языке».
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов