Украинский фильм «Мої думки тихі» вернули в прокат по требованиям зрителей.

«Невероятно, но факт — фильм молодого режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» только за две недели в украинском прокате собрал более 5 миллионов гривен и продолжает собирать зрительные деньги и симпатии», — говорится в материале.

При этом сообщается, что фильм можно было посмотреть далеко не во всех кинотеатрах Украины, а для показов выделяли неудобное время сеансов и маленькие залы.

«Отечественная прокатная индустрия по инерции не оказала внимания новой украинской киножемчужине и вполне справедливо получила за это шквал зрительской критики. В сети развернулась по-настоящему всеукраинская акция «Даешь наше кино!», — жители городов и городков требовали от местных кинотеатров пересмотреть условия и продолжить показ фильма и даже включить его в программу там, где этого не было сделано раньше», — говорится в материале.

По мнению киножурналистки Олеси Анастасьевой, случай, когда зрители требовали проката отечественного фильма, в прокатной истории вспомнить трудно.

«За первый викенд фильм собрал в прокате 1 млн 659 тыс. грн. И во вторую неделю проката сборы картины превысили сборы за первую неделю. В преимущественном количестве случаев все (и иностранные фильмы тоже) со второй недели начинают терять в кассовых сборах. Второй момент. Я не нашла ни одного другого украинского авторского дебютного «метра», на котором бы в украинском прокате купили столько билетов. Третий момент, что сейчас его сборы перекрыли сборы нескольких десятков украинских фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию. И есть еще четвертый момент. Ряд украинских кинотеатров (и «малозальники», которые не взяли в прокат картину, и «мультизальники», которые дали ей на первой-второй неделе по одному сеансу) — очень сильно ошиблись», — пишет она.

Напомним, украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» попал в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус» в категории «Фильм на иностранном языке».