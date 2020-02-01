Фотограф номинирован на фотопремию Foam Paul Huf Award, которую ежегодно вручают фотографам в возрасте до 35 лет. Ее лауреат получает €20 тысяч и возможность представить свои снимки на выставке в амстердамском Музее фотографии Foam.

Сергей Мельниченко родился в Николаеве. В 2017 году он вошел в число призеров конкурса Leica Oskar Barnack Award и получил €10 тысяч за победу в категории «Новое имя». В 2019-м фотокнига с его снимками «От заката до рассвета» издательства «Родовід» попала в шорт-лист премии «Укрсучфото» от Bird in Flight.

— Я даже и не догадывался о выдвижении, если честно. Мне просто написал один куратор, не из Украины, что номинировал меня, — сказал Сергей Мельниченко.

Серия «Шварценеггер — мой кумир», Сергей Мельниченко

Он добавил, что нигде не обучался фотографии, хотя его наставником был харьковский фотограф, координатор творческого объединения Украинская фотографическая альтернатива Роман Пятковка.