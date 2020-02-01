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Украинский фотограф из Николаева Сергей Мельниченко номинирован на международную фотопремию Foam Paul Huf Award.
Об этом сообщает Bird In Flight.
Сергей Мельниченко уже становился призером премии Leica Oskar Barnack Award, а теперь выдвинут на престижную нидерландскую фотопремию для молодых авторов.
Фотограф номинирован на фотопремию Foam Paul Huf Award, которую ежегодно вручают фотографам в возрасте до 35 лет. Ее лауреат получает €20 тысяч и возможность представить свои снимки на выставке в амстердамском Музее фотографии Foam.
Сергей Мельниченко родился в Николаеве. В 2017 году он вошел в число призеров конкурса Leica Oskar Barnack Award и получил €10 тысяч за победу в категории «Новое имя». В 2019-м фотокнига с его снимками «От заката до рассвета» издательства «Родовід» попала в шорт-лист премии «Укрсучфото» от Bird in Flight.
— Я даже и не догадывался о выдвижении, если честно. Мне просто написал один куратор, не из Украины, что номинировал меня, — сказал Сергей Мельниченко.
Серия «Шварценеггер — мой кумир», Сергей Мельниченко
Он добавил, что нигде не обучался фотографии, хотя его наставником был харьковский фотограф, координатор творческого объединения Украинская фотографическая альтернатива Роман Пятковка.
В 2017 году премия Foam Paul Huf Award досталась швейцарцу Ромену Мадеру. За проект Ekaterina о поиске невесты в Украине он получил приз в размере €20 тысяч. Главным героем серии выступил сам фотограф: в ней рассказывается воображаемая история об одиноком секс-туристе, который приехал в Украину в поисках невесты. Он путешествует по стране, встречается с разными девушками, пока не находит свою возлюбленную. Кроме того, проект содержал снимки, сделанные в Беларуси, хотя сам фотограф утверждал, что работал в Украине.
Напомним, книга николаевского фотографа Сергея Мельниченко одержала победу в номинации «Визуальная книга» на одном из главных литературных фестивалей «Книжный арсенал 2019».
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Украинский фотограф из Николаева Сергей Мельниченко номинирован на международную фотопремию Foam Paul Huf Award.
Об этом сообщает Bird In Flight.
Сергей Мельниченко уже становился призером премии Leica Oskar Barnack Award, а теперь выдвинут на престижную нидерландскую фотопремию для молодых авторов.
Фотограф номинирован на фотопремию Foam Paul Huf Award, которую ежегодно вручают фотографам в возрасте до 35 лет. Ее лауреат получает €20 тысяч и возможность представить свои снимки на выставке в амстердамском Музее фотографии Foam.
Сергей Мельниченко родился в Николаеве. В 2017 году он вошел в число призеров конкурса Leica Oskar Barnack Award и получил €10 тысяч за победу в категории «Новое имя». В 2019-м фотокнига с его снимками «От заката до рассвета» издательства «Родовід» попала в шорт-лист премии «Укрсучфото» от Bird in Flight.
— Я даже и не догадывался о выдвижении, если честно. Мне просто написал один куратор, не из Украины, что номинировал меня, — сказал Сергей Мельниченко.
Серия «Шварценеггер — мой кумир», Сергей Мельниченко
Он добавил, что нигде не обучался фотографии, хотя его наставником был харьковский фотограф, координатор творческого объединения Украинская фотографическая альтернатива Роман Пятковка.
В 2017 году премия Foam Paul Huf Award досталась швейцарцу Ромену Мадеру. За проект Ekaterina о поиске невесты в Украине он получил приз в размере €20 тысяч. Главным героем серии выступил сам фотограф: в ней рассказывается воображаемая история об одиноком секс-туристе, который приехал в Украину в поисках невесты. Он путешествует по стране, встречается с разными девушками, пока не находит свою возлюбленную. Кроме того, проект содержал снимки, сделанные в Беларуси, хотя сам фотограф утверждал, что работал в Украине.
Напомним, книга николаевского фотографа Сергея Мельниченко одержала победу в номинации «Визуальная книга» на одном из главных литературных фестивалей «Книжный арсенал 2019».
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов