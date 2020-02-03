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Участник антитеррористической операции из Николаева Геннадий Молчанов четыре года назад создал в подъезде своего дома картинную галерею.
Об этом идет речь в сюжете телеканала UA:Миколаїв.
Сейчас в галерее художника 25 картин, четыре из них он написал на передовой. Одна посвящена его боевому товарищу Владимиру Цирыку, который погиб, возвращаясь с боевого задания.
В течение 2015-2016 годов Геннадий Молчанов находился в зоне проведения антитеррористической операции в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Исполнял обязанности минометчика. На фронт ушел в возрасте 55 лет.
– Я патриот, я украинец. Как я могу не пойти воевать, когда моя страна воюет? Ну как я, как украинец, не могу пойти на войну? Да, было сложно, старый «поперся» на войну, но ничего, справился, – рассказал художник журналистам.
Одна из картин Геннадия Молчанова, написанных в зоне АТО, называется «200».
– Едем мы в машине на передовую, весело, прикольно, все смеются, рассказывают анекдоты. И тут навстречу авто с надписью «Груз 200». И все «хоп», все понимают, что мы едем на войну, на настоящую, – вспоминает Геннадий Молчанов.
Кроме работ самого автора, подъезд украшен картинами Вадима Пустыльника и Серафимы Сенкевич. В будущем художник мечтает украсить картинами весь подъезд с пятого до первого этажа.
Также художник рассказал, что следующую серию работ планирует посвятить двум своим собакам, которых привез с передовой – Буссоли и Анфисе.
Напомним, в 2015 году журналисты приезжали к Геннадию Молчанову на передовую.
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Участник антитеррористической операции из Николаева Геннадий Молчанов четыре года назад создал в подъезде своего дома картинную галерею.
Об этом идет речь в сюжете телеканала UA:Миколаїв.
Сейчас в галерее художника 25 картин, четыре из них он написал на передовой. Одна посвящена его боевому товарищу Владимиру Цирыку, который погиб, возвращаясь с боевого задания.
В течение 2015-2016 годов Геннадий Молчанов находился в зоне проведения антитеррористической операции в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Исполнял обязанности минометчика. На фронт ушел в возрасте 55 лет.
– Я патриот, я украинец. Как я могу не пойти воевать, когда моя страна воюет? Ну как я, как украинец, не могу пойти на войну? Да, было сложно, старый «поперся» на войну, но ничего, справился, – рассказал художник журналистам.
Одна из картин Геннадия Молчанова, написанных в зоне АТО, называется «200».
– Едем мы в машине на передовую, весело, прикольно, все смеются, рассказывают анекдоты. И тут навстречу авто с надписью «Груз 200». И все «хоп», все понимают, что мы едем на войну, на настоящую, – вспоминает Геннадий Молчанов.
Кроме работ самого автора, подъезд украшен картинами Вадима Пустыльника и Серафимы Сенкевич. В будущем художник мечтает украсить картинами весь подъезд с пятого до первого этажа.
Также художник рассказал, что следующую серию работ планирует посвятить двум своим собакам, которых привез с передовой – Буссоли и Анфисе.
Напомним, в 2015 году журналисты приезжали к Геннадию Молчанову на передовую.