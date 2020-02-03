Участник антитеррористической операции из Николаева Геннадий Молчанов четыре года назад создал в подъезде своего дома картинную галерею.

Об этом идет речь в сюжете телеканала UA:Миколаїв.

Сейчас в галерее художника 25 картин, четыре из них он написал на передовой. Одна посвящена его боевому товарищу Владимиру Цирыку, который погиб, возвращаясь с боевого задания.

В течение 2015-2016 годов Геннадий Молчанов находился в зоне проведения антитеррористической операции в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Исполнял обязанности минометчика. На фронт ушел в возрасте 55 лет.

– Я патриот, я украинец. Как я могу не пойти воевать, когда моя страна воюет? Ну как я, как украинец, не могу пойти на войну? Да, было сложно, старый «поперся» на войну, но ничего, справился, – рассказал художник журналистам.

Одна из картин Геннадия Молчанова, написанных в зоне АТО, называется «200».

– Едем мы в машине на передовую, весело, прикольно, все смеются, рассказывают анекдоты. И тут навстречу авто с надписью «Груз 200». И все «хоп», все понимают, что мы едем на войну, на настоящую, – вспоминает Геннадий Молчанов.

Кроме работ самого автора, подъезд украшен картинами Вадима Пустыльника и Серафимы Сенкевич. В будущем художник мечтает украсить картинами весь подъезд с пятого до первого этажа.

Также художник рассказал, что следующую серию работ планирует посвятить двум своим собакам, которых привез с передовой – Буссоли и Анфисе.

Напомним, в 2015 году журналисты приезжали к Геннадию Молчанову на передовую.