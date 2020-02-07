Тим Скусен

Кинорежиссер из США Тим Скусен и заместитель атташе по вопросам культуры Посольства США в Украине Брайан Фурман приедут в Николаев на открытие юбилейного 10-го Фестиваля американского кино «Независимость».

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

Церемония открытия фестиваля состоится в воскресенье, 9 февраля, в 16:00 в Муниципальном выставочном зале по адресу: ул. Никольская, 54.

В день открытия Том Скусен лично представит николаевской публике свой полнометражный фильм «Ноль процентов», который «под микроскопом» рассматривает программу высшего образования в тюрьме строгого режима Синг-Синг.

В ленте показывается, как заключенные мужчины, ставшие студентами, осознают последствия своих преступлений и как их поступки повлияли и продолжают влиять на жизни других. Большинству из этих студентов придется находиться в тюрьме еще много лет, но самотрансформация и ежедневные старания мыслить конструктивно становятся их новым стержнем и смыслом.

«В самом названии фильма кроется итог работы и её эффективности: до сих пор не было зафиксировано ни одного рецидива. При том, что средний процент возвращения к правонарушениям среди бывших заключенных колеблется на уровне 60%. Данный пример мог бы быть показательным кейсом по реабилитации оступившихся граждан и для украинской пенитенциарной системы. Фильм может быть интересен широкому кругу зрителей», - говорится в синопсисе.

Киноленту «Ноль процентов» недавно приобрел канал HBO. Фильм также получил ряд престижных наград: приз за лучшую режиссуру в Лас-Вегасе, Брекеринджи, Вейли, Арлингтоне, Огайо, а также на кинофоруме Urbanworld, награду «Серебрянное сердце» на кинофестивале в Далласе.

Тим Скусен — кинематографист, режиссер документального кино и рекламного видео, получивший признание на американских и международных фестивалях. Среди которых – «Бронзовый Лев» на фестивале «Каннские львы», приз за лучшую режиссуру на фестивале Aspen Comedy Arts. Также автор снимал рекламу для мировых компаний Nike, Microsoft, Sprint, Coca-Cola, Snapple, Nestle и др.

Гости смогут вживую пообщаться с режиссером и задать ему все интересующие вопросы.

«Фестиваль американского кино «Независимость» (AIFF) уже 10 лет ежегодно проходит в Киеве и регионах. Фестиваль в Николаеве организуют КУ «Агентство развития Николаева» и Платформа MY ART при поддержке Посольства США в Украине. Вход на все мероприятия — свободный», - сообщили в Агентстве.

Напомним, в октябре 2019 года в Николаеве состоялся шестой международный фестиваль короткометражного кино «Громадський проектор».