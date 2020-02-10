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9 февраля в Лос-Анджелесесостоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде. Как и в прошлом году, это произошло без ведущего, сообщает Kinowar.
Лидерами по количеству номинаций были «Джокер» (11), «Ирландец» и «Брачная история» (10).
«Первый Оскар для Южной Кореи — лучший адаптированный сценарий для фильма «Паразиты». И сразу после этого еще два — лучший фильм на иностранном языке и лучший режиссер. Однако главный сюрприз случился в финале церемонии: «Паразиты» унесли домой и четвертую статуэтку — фильм стал лучшим в году и забрал главный Оскар!», — отмечает издание.
Список номинантов и победители:
Лучший фильм
• Ford против Ferrari (продюсеры: Питер Чернин, Дженно Топпинг и Джеймс Мэнголд)
• Ирландец (продюсеры: Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро, Джейн Розенталь и Эмма Тиллинджер Коскофф)
• Кролик Джоджо (продюсеры: Картью Нил и Тайка Вайтити)
• Джокер (продюсеры: Тодд Филлипс, Брэдли Купер и Эмма Тиллинджер Коскофф)
• Маленькие женщины (продюсер: Эми Паскаль)
• Брачная история (продюсеры: Ноа Баумбах и Дэвид Хейман)
• 1917 (продюсеры: Сэм Мендес, Пиппа Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллум Макдугалл)
• Однажды в... Голливуде (продюсеры: Дэвид Хейман, Шеннон Макинтош и Квентин Тарантино)
• Паразиты (продюсеры: Квак Син Э и Пон Чжун Хо) — победитель
Лучшая режиссёрская работа
• Мартин Скорсезе — «Ирландец»
• Тодд Филлипс — «Джокер»
• Сэм Мендес — «1917»
• Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»
• Пон Чжун Хо — «Паразиты» — победитель
Лучший актёр
• Антонио Бандерас — «Боль и слава» (за роль Сальвадора Майо)
• Леонардо Ди Каприо — «Однажды... в Голливуде» (за роль Рика Далтона)
• Адам Драйвер — «Брачная история» (за роль Чарли Барбера)
• Джонатан Прайс — «Два Папы» (за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо)
• Хоакин Феникс — «Джокер» (за роль Артура Флека / Джокера) — победитель
Лучшая актриса
• Рене Зеллвегер — «Джуди» (за роль Джуди Гарленд) — победитель
• Скарлетт Йоханссон — «Брачная история» (за роль Николь Барбер)
• Сирша Ронан — «Маленькие женщины» (за роль Джозефина «Джо» Марч)
• Шарлиз Терон — «Секс-бомба» (за роль Мегин Келли)
• Синтия Эриво — «Гарриет» (за роль Гарриет Табмен)
Лучший актёр второго плана
• Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству» (за роль Фреда Роджерса)
• Энтони Хопкинс — «Два Папы» (за роль Бенедикта XVI)
• Аль Пачино — «Ирландец» (за роль Джимми Хоффы)
• Джо Пеши — «Ирландец» (за роль Рассела Буфалино)
• Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде» (за роль Клиффа Бута) — победитель
Лучшая актриса второго плана
• Кэти Бэйтс — «Ричард Джуэлл» (за роль Барбары «Боби» Джуэлл)
• Лора Дерн — «Брачная история» (за роль Норы Фэншоу) — победитель
• Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо» (за роль Рози Бецлер)
• Флоренс Пью — «Маленькие женщины» (за роль Эми Марч)
• Марго Робби — «Секс-бомба» (за роль Кайлы Посписил)
Лучший оригинальный сценарий
• Ноа Баумбах — «Брачная история»
• Райан Джонсон — «Ножи наголо»
• Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты» — победитель
• Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — «1917»
• Квентин Тарантино — «Однажды... в Голливуде»
Лучший адаптированный сценарий
• Тайка Вайтити — «Кролик Джоджо» — победитель
• Грета Гервиг — «Маленькие женщины»
• Стивен Зэйллиан — «Ирландец»
• Энтони МакКартен — «Два Папы»
• Тодд Филлипс, Скотт Силвер — «Джокер»
Лучший анимационный полнометражный фильм
• Как приручить дракона 3 / How to Train Your Dragon: The Hidden World (Дин Деблуа, Бонни Арнольд и Брэд Льюис)
• Я потерял своё тело / J’ai perdu mon corps (Жереми Калпен и Марк ду Понтавиче)
• Клаус / Klaus (Серхио Паблос, Джинко Гото и Мариса Роман)
• Потерянное звено / Missing Link (Крис Батлер, Арианна Сатнер и Трэвис Найт)
• История игрушек 4 / Toy Story 4 (Джош Кули, Джонас Ривера и Марк Нильсен) — победитель
Лучший фильм на иностранном языке
• Отверженные / Les Misérables (Франция), реж. Ладж Ли
• Страна мёда / Медена земја / Medena zemja (Северная Македония), реж. Тамара Котевска и Любомир Стефанов
• Тело Христово / Boże Ciało (Польша), реж. Ян Комаса
• Паразиты / 기생충 (Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо — победитель
• Боль и слава / Dolor y gloria (Испания), реж. Педро Альмодовар
Лучшая музыка к фильму
• Хильдур Гуднадоуттир — «Джокер» — победитель
• Александр Деспла — «Маленькие женщины»
• Рэнди Ньюман — «Брачная история»
• Томас Ньюман — «1917»
• Джон Уильямс — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая песня
• I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4» — музыка и слова: Рэнди Ньюман
• (I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен» — музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин — победители
• I’m Standing with You — «Прорыв» — музыка и слова: Дайан Уоррен
• Into the Unknown — «Холодное сердце 2» — музыка и слова: Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес
• Stand Up — «Гарриет» — музыка и слова: Джошуа Брайан Кэмпбелл и Синтия Эриво
Лучший монтаж
• Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер — «Ford против Ferrari» — победители
• Тельма Шунмейкер — «Ирландец»
• Том Иглз — «Кролик Джоджо»
• Джефф Грот — «Джокер»
• Ян Джин-мо — «Паразиты»
Лучший оператор
• Родриго Прието — «Ирландец»
• Лоуренс Шер — «Джокер»
• Джарин Блашке — «Маяк»
• Роджер Дикинс — «1917» — победитель
• Роберт Ричардсон — «Однажды в... Голливуде»
Лучшая работа художника
• Боб Шоу (постановщик), Реджина Грейвз (декоратор) — «Ирландец»
• Ра Винсент (постановщик), Нора Сопкова (декоратор) — «Кролик Джоджо»
• Деннис Гасснер (постановщик), Ли Сандалес (декоратор) — «1917»
• Барбара Линг (постановщик), Нэнси Хэй (декоратор) — «Однажды в... Голливуде» — победители
• Ли Ха-джун (постановщик), Чо Вон-у (декоратор) — «Паразиты»
Лучший дизайн костюмов
• Сэнди Пауэлл и Кристофер Питерсон — «Ирландец»
• Мэйс С. Рубео — «Кролик Джоджо»
• Марк Бриджес — «Джокер»
• Жаклин Дюрран — «Маленькие женщины» — победители
• Арианна Филлипс — «Однажды в... Голливуде»
Лучший грим и прически
• Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер — «Секс-бомба» — победители
• Ники Ледерманн и Кэй Джорджиу — «Джокер»
• Джереми Вудхед — «Джуди»
• Пол Гуч, Арьен Туйтен и Дэвид Уайт — «Малефисента: Владычица тьмы»
• Наоми Донн, Тристан Верслёйс и Ребекка Коул — «1917»
Лучшие визуальные эффекты
• Дэн Делию, Мэтт Эйткен, Рассел Эрл и Дэн Судик — «Мстители: Финал»
• Пабло Хелман, Леандро Эстебекорена, Стефани Грабли и Нельсон Сепульведа — «Ирландец»
• Роберт Легато, Адам Вальдес, Эндрю Р. Джонс и Эллиот Ньюман — «Король Лев»
• Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи — «1917» — победители
• Роджер Гайетт, Нил Скэнлан, Патрик Тубак и Доминик Туи — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший звук
• Гэри Райдстром, Том Джонсон и Марк Улано — «К звёздам»
• Пол Масси, Дэвид Джаммарко и Стив А. Морроу — «Ford против Ferrari» — победители
• Том Озанич, Дин А. Зупанчич и Тод А. Мэйтланд — «Джокер»
• Марк Тейлор и Стюарт Уилсон — «1917»
• Майкл Минклер, Кристиан П. Минклер и Марк Улано — «Однажды в... Голливуде»
Лучший звуковой монтаж
• Дональд Сильвестр — «Ford против Ferrari»
• Алан Роберт Мюррей — «Джокер»
• Оливер Тарни и Рэйчел Тейт — «1917» — победитель
• Уайли Стейтман — «Однажды в... Голливуде»
• Мэттью Вуд и Дэвид Эйкорд — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший короткометражный игровой фильм
• Братство / Ikhwène (Мерьям Джубёр и Мария Гарсия Туржон)
• Футбольный клуб Нефты / Nefta Football Club (Ив Пиа и Дамьян Мегерби)
• Окно напротив / The Neighbor’s Window (Маршалл Карри) — победитель
• Сария / Saria (Брайан Бакли и Мэтт Лефевр)
• Сестра / A Sister (Дельфин Жирар)
Лучший короткометражный документальный фильм
• В отсутствии / In the Abscence (И Сун-джун и Гэри Бён-сёк Кам)
• Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) (Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева) — победитель
• Жизнь захватывает меня / Life Overtakes Me (Джон Хаптас и Кристин Сэмюэлсон)
• Супермен Сент-Луиса / St. Louis Superman (Смирити Мундра и Сами Хан)
• Гуляй, беги, ча-ча / Walk Run Cha-Cha (Лора Никс и Колетт Сандстедт)
Лучший полнометражный документальный фильм
• Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт) — победитель
• Пещера / The Cave (Ферас Файяд, Кристин Барфод и Сигрид Дайкьер)
• На краю демократии / The Edge of Democracy (Петра Коста, Джоанна Натасегара, Шейн Борис и Тьяго Паван)
• Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уоттс)
• Страна мёда / Honeyland (Тамара Котевска и Любомир Стефанов)
Лучший анимационный короткометражный фильм
• Дочь / Dcera (Дарья Кащеева)
• Волосатая любовь / Hair Love (Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер) — победитель
• Котбуль / Kitbull (Розана Салливан и Кэтрин Хендерсон)
• Незабываемо / Memorable (Бруно Колле и Жан-Франсуа Ле Корр)
• Сестра / Sister (Сики Сонг)
Напомним, мтриминговий сервис Netflix рассказал, какие фильмы, сериалы и телешоу сняли с показа по требованию различных государств с 2015 по 2020 годы.
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9 февраля в Лос-Анджелесесостоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде. Как и в прошлом году, это произошло без ведущего, сообщает Kinowar.
Лидерами по количеству номинаций были «Джокер» (11), «Ирландец» и «Брачная история» (10).
«Первый Оскар для Южной Кореи — лучший адаптированный сценарий для фильма «Паразиты». И сразу после этого еще два — лучший фильм на иностранном языке и лучший режиссер. Однако главный сюрприз случился в финале церемонии: «Паразиты» унесли домой и четвертую статуэтку — фильм стал лучшим в году и забрал главный Оскар!», — отмечает издание.
Список номинантов и победители:
Лучший фильм
• Ford против Ferrari (продюсеры: Питер Чернин, Дженно Топпинг и Джеймс Мэнголд)
• Ирландец (продюсеры: Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро, Джейн Розенталь и Эмма Тиллинджер Коскофф)
• Кролик Джоджо (продюсеры: Картью Нил и Тайка Вайтити)
• Джокер (продюсеры: Тодд Филлипс, Брэдли Купер и Эмма Тиллинджер Коскофф)
• Маленькие женщины (продюсер: Эми Паскаль)
• Брачная история (продюсеры: Ноа Баумбах и Дэвид Хейман)
• 1917 (продюсеры: Сэм Мендес, Пиппа Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллум Макдугалл)
• Однажды в... Голливуде (продюсеры: Дэвид Хейман, Шеннон Макинтош и Квентин Тарантино)
• Паразиты (продюсеры: Квак Син Э и Пон Чжун Хо) — победитель
Лучшая режиссёрская работа
• Мартин Скорсезе — «Ирландец»
• Тодд Филлипс — «Джокер»
• Сэм Мендес — «1917»
• Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»
• Пон Чжун Хо — «Паразиты» — победитель
Лучший актёр
• Антонио Бандерас — «Боль и слава» (за роль Сальвадора Майо)
• Леонардо Ди Каприо — «Однажды... в Голливуде» (за роль Рика Далтона)
• Адам Драйвер — «Брачная история» (за роль Чарли Барбера)
• Джонатан Прайс — «Два Папы» (за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо)
• Хоакин Феникс — «Джокер» (за роль Артура Флека / Джокера) — победитель
Лучшая актриса
• Рене Зеллвегер — «Джуди» (за роль Джуди Гарленд) — победитель
• Скарлетт Йоханссон — «Брачная история» (за роль Николь Барбер)
• Сирша Ронан — «Маленькие женщины» (за роль Джозефина «Джо» Марч)
• Шарлиз Терон — «Секс-бомба» (за роль Мегин Келли)
• Синтия Эриво — «Гарриет» (за роль Гарриет Табмен)
Лучший актёр второго плана
• Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству» (за роль Фреда Роджерса)
• Энтони Хопкинс — «Два Папы» (за роль Бенедикта XVI)
• Аль Пачино — «Ирландец» (за роль Джимми Хоффы)
• Джо Пеши — «Ирландец» (за роль Рассела Буфалино)
• Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде» (за роль Клиффа Бута) — победитель
Лучшая актриса второго плана
• Кэти Бэйтс — «Ричард Джуэлл» (за роль Барбары «Боби» Джуэлл)
• Лора Дерн — «Брачная история» (за роль Норы Фэншоу) — победитель
• Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо» (за роль Рози Бецлер)
• Флоренс Пью — «Маленькие женщины» (за роль Эми Марч)
• Марго Робби — «Секс-бомба» (за роль Кайлы Посписил)
Лучший оригинальный сценарий
• Ноа Баумбах — «Брачная история»
• Райан Джонсон — «Ножи наголо»
• Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты» — победитель
• Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — «1917»
• Квентин Тарантино — «Однажды... в Голливуде»
Лучший адаптированный сценарий
• Тайка Вайтити — «Кролик Джоджо» — победитель
• Грета Гервиг — «Маленькие женщины»
• Стивен Зэйллиан — «Ирландец»
• Энтони МакКартен — «Два Папы»
• Тодд Филлипс, Скотт Силвер — «Джокер»
Лучший анимационный полнометражный фильм
• Как приручить дракона 3 / How to Train Your Dragon: The Hidden World (Дин Деблуа, Бонни Арнольд и Брэд Льюис)
• Я потерял своё тело / J’ai perdu mon corps (Жереми Калпен и Марк ду Понтавиче)
• Клаус / Klaus (Серхио Паблос, Джинко Гото и Мариса Роман)
• Потерянное звено / Missing Link (Крис Батлер, Арианна Сатнер и Трэвис Найт)
• История игрушек 4 / Toy Story 4 (Джош Кули, Джонас Ривера и Марк Нильсен) — победитель
Лучший фильм на иностранном языке
• Отверженные / Les Misérables (Франция), реж. Ладж Ли
• Страна мёда / Медена земја / Medena zemja (Северная Македония), реж. Тамара Котевска и Любомир Стефанов
• Тело Христово / Boże Ciało (Польша), реж. Ян Комаса
• Паразиты / 기생충 (Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо — победитель
• Боль и слава / Dolor y gloria (Испания), реж. Педро Альмодовар
Лучшая музыка к фильму
• Хильдур Гуднадоуттир — «Джокер» — победитель
• Александр Деспла — «Маленькие женщины»
• Рэнди Ньюман — «Брачная история»
• Томас Ньюман — «1917»
• Джон Уильямс — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая песня
• I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4» — музыка и слова: Рэнди Ньюман
• (I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен» — музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин — победители
• I’m Standing with You — «Прорыв» — музыка и слова: Дайан Уоррен
• Into the Unknown — «Холодное сердце 2» — музыка и слова: Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес
• Stand Up — «Гарриет» — музыка и слова: Джошуа Брайан Кэмпбелл и Синтия Эриво
Лучший монтаж
• Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер — «Ford против Ferrari» — победители
• Тельма Шунмейкер — «Ирландец»
• Том Иглз — «Кролик Джоджо»
• Джефф Грот — «Джокер»
• Ян Джин-мо — «Паразиты»
Лучший оператор
• Родриго Прието — «Ирландец»
• Лоуренс Шер — «Джокер»
• Джарин Блашке — «Маяк»
• Роджер Дикинс — «1917» — победитель
• Роберт Ричардсон — «Однажды в... Голливуде»
Лучшая работа художника
• Боб Шоу (постановщик), Реджина Грейвз (декоратор) — «Ирландец»
• Ра Винсент (постановщик), Нора Сопкова (декоратор) — «Кролик Джоджо»
• Деннис Гасснер (постановщик), Ли Сандалес (декоратор) — «1917»
• Барбара Линг (постановщик), Нэнси Хэй (декоратор) — «Однажды в... Голливуде» — победители
• Ли Ха-джун (постановщик), Чо Вон-у (декоратор) — «Паразиты»
Лучший дизайн костюмов
• Сэнди Пауэлл и Кристофер Питерсон — «Ирландец»
• Мэйс С. Рубео — «Кролик Джоджо»
• Марк Бриджес — «Джокер»
• Жаклин Дюрран — «Маленькие женщины» — победители
• Арианна Филлипс — «Однажды в... Голливуде»
Лучший грим и прически
• Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер — «Секс-бомба» — победители
• Ники Ледерманн и Кэй Джорджиу — «Джокер»
• Джереми Вудхед — «Джуди»
• Пол Гуч, Арьен Туйтен и Дэвид Уайт — «Малефисента: Владычица тьмы»
• Наоми Донн, Тристан Верслёйс и Ребекка Коул — «1917»
Лучшие визуальные эффекты
• Дэн Делию, Мэтт Эйткен, Рассел Эрл и Дэн Судик — «Мстители: Финал»
• Пабло Хелман, Леандро Эстебекорена, Стефани Грабли и Нельсон Сепульведа — «Ирландец»
• Роберт Легато, Адам Вальдес, Эндрю Р. Джонс и Эллиот Ньюман — «Король Лев»
• Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи — «1917» — победители
• Роджер Гайетт, Нил Скэнлан, Патрик Тубак и Доминик Туи — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший звук
• Гэри Райдстром, Том Джонсон и Марк Улано — «К звёздам»
• Пол Масси, Дэвид Джаммарко и Стив А. Морроу — «Ford против Ferrari» — победители
• Том Озанич, Дин А. Зупанчич и Тод А. Мэйтланд — «Джокер»
• Марк Тейлор и Стюарт Уилсон — «1917»
• Майкл Минклер, Кристиан П. Минклер и Марк Улано — «Однажды в... Голливуде»
Лучший звуковой монтаж
• Дональд Сильвестр — «Ford против Ferrari»
• Алан Роберт Мюррей — «Джокер»
• Оливер Тарни и Рэйчел Тейт — «1917» — победитель
• Уайли Стейтман — «Однажды в... Голливуде»
• Мэттью Вуд и Дэвид Эйкорд — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший короткометражный игровой фильм
• Братство / Ikhwène (Мерьям Джубёр и Мария Гарсия Туржон)
• Футбольный клуб Нефты / Nefta Football Club (Ив Пиа и Дамьян Мегерби)
• Окно напротив / The Neighbor’s Window (Маршалл Карри) — победитель
• Сария / Saria (Брайан Бакли и Мэтт Лефевр)
• Сестра / A Sister (Дельфин Жирар)
Лучший короткометражный документальный фильм
• В отсутствии / In the Abscence (И Сун-джун и Гэри Бён-сёк Кам)
• Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) (Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева) — победитель
• Жизнь захватывает меня / Life Overtakes Me (Джон Хаптас и Кристин Сэмюэлсон)
• Супермен Сент-Луиса / St. Louis Superman (Смирити Мундра и Сами Хан)
• Гуляй, беги, ча-ча / Walk Run Cha-Cha (Лора Никс и Колетт Сандстедт)
Лучший полнометражный документальный фильм
• Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт) — победитель
• Пещера / The Cave (Ферас Файяд, Кристин Барфод и Сигрид Дайкьер)
• На краю демократии / The Edge of Democracy (Петра Коста, Джоанна Натасегара, Шейн Борис и Тьяго Паван)
• Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уоттс)
• Страна мёда / Honeyland (Тамара Котевска и Любомир Стефанов)
Лучший анимационный короткометражный фильм
• Дочь / Dcera (Дарья Кащеева)
• Волосатая любовь / Hair Love (Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер) — победитель
• Котбуль / Kitbull (Розана Салливан и Кэтрин Хендерсон)
• Незабываемо / Memorable (Бруно Колле и Жан-Франсуа Ле Корр)
• Сестра / Sister (Сики Сонг)
Напомним, мтриминговий сервис Netflix рассказал, какие фильмы, сериалы и телешоу сняли с показа по требованию различных государств с 2015 по 2020 годы.