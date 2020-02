9 февраля в Лос-Анджелесесостоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде. Как и в прошлом году, это произошло без ведущего, сообщает Kinowar.

Лидерами по количеству номинаций были «Джокер» (11), «Ирландец» и «Брачная история» (10).

«Первый Оскар для Южной Кореи — лучший адаптированный сценарий для фильма «Паразиты». И сразу после этого еще два — лучший фильм на иностранном языке и лучший режиссер. Однако главный сюрприз случился в финале церемонии: «Паразиты» унесли домой и четвертую статуэтку — фильм стал лучшим в году и забрал главный Оскар!», — отмечает издание.

Список номинантов и победители:

Лучший фильм

• Ford против Ferrari (продюсеры: Питер Чернин, Дженно Топпинг и Джеймс Мэнголд)

• Ирландец (продюсеры: Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро, Джейн Розенталь и Эмма Тиллинджер Коскофф)

• Кролик Джоджо (продюсеры: Картью Нил и Тайка Вайтити)

• Джокер (продюсеры: Тодд Филлипс, Брэдли Купер и Эмма Тиллинджер Коскофф)

• Маленькие женщины (продюсер: Эми Паскаль)

• Брачная история (продюсеры: Ноа Баумбах и Дэвид Хейман)

• 1917 (продюсеры: Сэм Мендес, Пиппа Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллум Макдугалл)

• Однажды в... Голливуде (продюсеры: Дэвид Хейман, Шеннон Макинтош и Квентин Тарантино)

• Паразиты (продюсеры: Квак Син Э и Пон Чжун Хо) — победитель

Лучшая режиссёрская работа

• Мартин Скорсезе — «Ирландец»

• Тодд Филлипс — «Джокер»

• Сэм Мендес — «1917»

• Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»

• Пон Чжун Хо — «Паразиты» — победитель

Лучший актёр

• Антонио Бандерас — «Боль и слава» (за роль Сальвадора Майо)

• Леонардо Ди Каприо — «Однажды... в Голливуде» (за роль Рика Далтона)

• Адам Драйвер — «Брачная история» (за роль Чарли Барбера)

• Джонатан Прайс — «Два Папы» (за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо)

• Хоакин Феникс — «Джокер» (за роль Артура Флека / Джокера) — победитель

Лучшая актриса

• Рене Зеллвегер — «Джуди» (за роль Джуди Гарленд) — победитель

• Скарлетт Йоханссон — «Брачная история» (за роль Николь Барбер)

• Сирша Ронан — «Маленькие женщины» (за роль Джозефина «Джо» Марч)

• Шарлиз Терон — «Секс-бомба» (за роль Мегин Келли)

• Синтия Эриво — «Гарриет» (за роль Гарриет Табмен)

Лучший актёр второго плана

• Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству» (за роль Фреда Роджерса)

• Энтони Хопкинс — «Два Папы» (за роль Бенедикта XVI)

• Аль Пачино — «Ирландец» (за роль Джимми Хоффы)

• Джо Пеши — «Ирландец» (за роль Рассела Буфалино)

• Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде» (за роль Клиффа Бута) — победитель

Лучшая актриса второго плана

• Кэти Бэйтс — «Ричард Джуэлл» (за роль Барбары «Боби» Джуэлл)

• Лора Дерн — «Брачная история» (за роль Норы Фэншоу) — победитель

• Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо» (за роль Рози Бецлер)

• Флоренс Пью — «Маленькие женщины» (за роль Эми Марч)

• Марго Робби — «Секс-бомба» (за роль Кайлы Посписил)

Лучший оригинальный сценарий

• Ноа Баумбах — «Брачная история»

• Райан Джонсон — «Ножи наголо»

• Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты» — победитель

• Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — «1917»

• Квентин Тарантино — «Однажды... в Голливуде»

Лучший адаптированный сценарий

• Тайка Вайтити — «Кролик Джоджо» — победитель

• Грета Гервиг — «Маленькие женщины»

• Стивен Зэйллиан — «Ирландец»

• Энтони МакКартен — «Два Папы»

• Тодд Филлипс, Скотт Силвер — «Джокер»

Лучший анимационный полнометражный фильм

• Как приручить дракона 3 / How to Train Your Dragon: The Hidden World (Дин Деблуа, Бонни Арнольд и Брэд Льюис)

• Я потерял своё тело / J’ai perdu mon corps (Жереми Калпен и Марк ду Понтавиче)

• Клаус / Klaus (Серхио Паблос, Джинко Гото и Мариса Роман)

• Потерянное звено / Missing Link (Крис Батлер, Арианна Сатнер и Трэвис Найт)

• История игрушек 4 / Toy Story 4 (Джош Кули, Джонас Ривера и Марк Нильсен) — победитель

Лучший фильм на иностранном языке

• Отверженные / Les Misérables (Франция), реж. Ладж Ли

• Страна мёда / Медена земја / Medena zemja (Северная Македония), реж. Тамара Котевска и Любомир Стефанов

• Тело Христово / Boże Ciało (Польша), реж. Ян Комаса

• Паразиты / 기생충 (Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо — победитель

• Боль и слава / Dolor y gloria (Испания), реж. Педро Альмодовар

Лучшая музыка к фильму

• Хильдур Гуднадоуттир — «Джокер» — победитель

• Александр Деспла — «Маленькие женщины»

• Рэнди Ньюман — «Брачная история»

• Томас Ньюман — «1917»

• Джон Уильямс — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая песня

• I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4» — музыка и слова: Рэнди Ньюман

• (I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен» — музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин — победители

• I’m Standing with You — «Прорыв» — музыка и слова: Дайан Уоррен

• Into the Unknown — «Холодное сердце 2» — музыка и слова: Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес

• Stand Up — «Гарриет» — музыка и слова: Джошуа Брайан Кэмпбелл и Синтия Эриво

Лучший монтаж

• Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер — «Ford против Ferrari» — победители

• Тельма Шунмейкер — «Ирландец»

• Том Иглз — «Кролик Джоджо»

• Джефф Грот — «Джокер»

• Ян Джин-мо — «Паразиты»

Лучший оператор

• Родриго Прието — «Ирландец»

• Лоуренс Шер — «Джокер»

• Джарин Блашке — «Маяк»

• Роджер Дикинс — «1917» — победитель

• Роберт Ричардсон — «Однажды в... Голливуде»

Лучшая работа художника

• Боб Шоу (постановщик), Реджина Грейвз (декоратор) — «Ирландец»

• Ра Винсент (постановщик), Нора Сопкова (декоратор) — «Кролик Джоджо»

• Деннис Гасснер (постановщик), Ли Сандалес (декоратор) — «1917»

• Барбара Линг (постановщик), Нэнси Хэй (декоратор) — «Однажды в... Голливуде» — победители

• Ли Ха-джун (постановщик), Чо Вон-у (декоратор) — «Паразиты»

Лучший дизайн костюмов

• Сэнди Пауэлл и Кристофер Питерсон — «Ирландец»

• Мэйс С. Рубео — «Кролик Джоджо»

• Марк Бриджес — «Джокер»

• Жаклин Дюрран — «Маленькие женщины» — победители

• Арианна Филлипс — «Однажды в... Голливуде»

Лучший грим и прически

• Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер — «Секс-бомба» — победители

• Ники Ледерманн и Кэй Джорджиу — «Джокер»

• Джереми Вудхед — «Джуди»

• Пол Гуч, Арьен Туйтен и Дэвид Уайт — «Малефисента: Владычица тьмы»

• Наоми Донн, Тристан Верслёйс и Ребекка Коул — «1917»

Лучшие визуальные эффекты

• Дэн Делию, Мэтт Эйткен, Рассел Эрл и Дэн Судик — «Мстители: Финал»

• Пабло Хелман, Леандро Эстебекорена, Стефани Грабли и Нельсон Сепульведа — «Ирландец»

• Роберт Легато, Адам Вальдес, Эндрю Р. Джонс и Эллиот Ньюман — «Король Лев»

• Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи — «1917» — победители

• Роджер Гайетт, Нил Скэнлан, Патрик Тубак и Доминик Туи — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший звук

• Гэри Райдстром, Том Джонсон и Марк Улано — «К звёздам»

• Пол Масси, Дэвид Джаммарко и Стив А. Морроу — «Ford против Ferrari» — победители

• Том Озанич, Дин А. Зупанчич и Тод А. Мэйтланд — «Джокер»

• Марк Тейлор и Стюарт Уилсон — «1917»

• Майкл Минклер, Кристиан П. Минклер и Марк Улано — «Однажды в... Голливуде»

Лучший звуковой монтаж

• Дональд Сильвестр — «Ford против Ferrari»

• Алан Роберт Мюррей — «Джокер»

• Оливер Тарни и Рэйчел Тейт — «1917» — победитель

• Уайли Стейтман — «Однажды в... Голливуде»

• Мэттью Вуд и Дэвид Эйкорд — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный игровой фильм

• Братство / Ikhwène (Мерьям Джубёр и Мария Гарсия Туржон)

• Футбольный клуб Нефты / Nefta Football Club (Ив Пиа и Дамьян Мегерби)

• Окно напротив / The Neighbor’s Window (Маршалл Карри) — победитель

• Сария / Saria (Брайан Бакли и Мэтт Лефевр)

• Сестра / A Sister (Дельфин Жирар)

Лучший короткометражный документальный фильм

• В отсутствии / In the Abscence (И Сун-джун и Гэри Бён-сёк Кам)

• Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) (Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева) — победитель

• Жизнь захватывает меня / Life Overtakes Me (Джон Хаптас и Кристин Сэмюэлсон)

• Супермен Сент-Луиса / St. Louis Superman (Смирити Мундра и Сами Хан)

• Гуляй, беги, ча-ча / Walk Run Cha-Cha (Лора Никс и Колетт Сандстедт)

Лучший полнометражный документальный фильм

• Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт) — победитель

• Пещера / The Cave (Ферас Файяд, Кристин Барфод и Сигрид Дайкьер)

• На краю демократии / The Edge of Democracy (Петра Коста, Джоанна Натасегара, Шейн Борис и Тьяго Паван)

• Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уоттс)

• Страна мёда / Honeyland (Тамара Котевска и Любомир Стефанов)

Лучший анимационный короткометражный фильм

• Дочь / Dcera (Дарья Кащеева)

• Волосатая любовь / Hair Love (Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер) — победитель

• Котбуль / Kitbull (Розана Салливан и Кэтрин Хендерсон)

• Незабываемо / Memorable (Бруно Колле и Жан-Франсуа Ле Корр)

• Сестра / Sister (Сики Сонг)

