Об этом сообщает Громадське.

Премию Андрейчева и Дисингер получили за фильм «Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)». В нем рассказывается о группе девушек из Кабула, столицы Афганистана, которые в течение 15 лет учатся читать и писать и «уверенно расти вместе, получая удовольствие от катания на скейтборде».

Елена Андрейчева родилась в Киеве. Получив высшее образование в области физики и научной журналистики, с 2006 года работает как независимый режиссер. Андрейчева стала автором и соавтором ряда документальных проектов для британских и американских телеканалов.

Напомним, 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.