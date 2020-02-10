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Режиссер Елена Андрейчева, которая родилась в Киеве, вместе с американкой Кэрол Дисингер стали обладательницами премии «Оскар» в номинации «Лучший короткий документальный фильм».
Об этом сообщает Громадське.
Премию Андрейчева и Дисингер получили за фильм «Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)». В нем рассказывается о группе девушек из Кабула, столицы Афганистана, которые в течение 15 лет учатся читать и писать и «уверенно расти вместе, получая удовольствие от катания на скейтборде».
Елена Андрейчева родилась в Киеве. Получив высшее образование в области физики и научной журналистики, с 2006 года работает как независимый режиссер. Андрейчева стала автором и соавтором ряда документальных проектов для британских и американских телеканалов.
Напомним, 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.
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Режиссер Елена Андрейчева, которая родилась в Киеве, вместе с американкой Кэрол Дисингер стали обладательницами премии «Оскар» в номинации «Лучший короткий документальный фильм».
Об этом сообщает Громадське.
Премию Андрейчева и Дисингер получили за фильм «Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)». В нем рассказывается о группе девушек из Кабула, столицы Афганистана, которые в течение 15 лет учатся читать и писать и «уверенно расти вместе, получая удовольствие от катания на скейтборде».
Елена Андрейчева родилась в Киеве. Получив высшее образование в области физики и научной журналистики, с 2006 года работает как независимый режиссер. Андрейчева стала автором и соавтором ряда документальных проектов для британских и американских телеканалов.
Напомним, 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.