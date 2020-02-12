В Николаеве стартовал показ документальной программы 10-го Фестиваля американского кино «Независимость». Фильм о перевоспитании студентов в тюрьме строгого режима открыл серию бесплатных показов лучших кинолент из США. Ленту николаевскому зрителю представил лично режиссер Тим Скаусен.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

Официальный киностарт фестиваля состоялся в воскресенье, 9 февраля, в Муниципальном выставочном зале.

Кроме режиссера, на фестиваль в Николаев приехали представители Посольства США в Украине - специалист отдела культуры Анна Сумар и заместитель атташе по вопросам культуры Брайан Фурман.

«Мы любим свою страну за то, что в ней есть многообразие и независимость мышления. И эти фильмы сочетают все эти традиции. Мы хотим ими поделиться с вами!», - отметил Брайан Фурман, заместитель атташе по вопросам культуры Посольства США в Украине.

Фильмом открытия стала лента «Ноль процентов» режиссера Тима Скаусена, который лично представил николаевцам свою работу, которая «под микроскопом» рассматривает программу высшего образования в тюрьме строгого режима Синг-Синг. После просмотра зрители имели возможность вживую пообщаться с режиссером и задать ему все вопросы, которые интересуют.

«Мы только что приехали в Николаев, и нам ваш город показался приятным и очень веселым. Поэтому нам очень комфортно быть здесь. В США мы часто видим роль документального кинематографиста, чтобы показать вещи и места, в которые обычному человеку трудно попасть. И в этом случае мы вместе с вами окажемся за стенами тюрьмы строго режима, где отбывают наказание множество преступников. Мы увидим с вами, как образование меняет их жизни», - прокомментировал свой фильм режиссер.

Среди гостей фестиваля был также городской голова Александр Сенкевич, который поблагодарил зрителей за то, что те выбрали «думающее кино».

«Друзья, я рад, что у нас уже второй год подряд проходит этот фестиваль. Хотя он и десятый в Украине, но в Николаеве он уже второй раз. Я думаю, что здесь собралось много любителей «Marvel», однако сегодня вы здесь такого не увидите. Документальное кино интересно тем, что оно отражает нашу с вами жизнь...», - отметил городской голова.

В рамках фестиваля николаевцы на большом экране увидят шесть документальных титулованных полнометражных лент на актуальные социальные темы и об известных американских героях современности. Они вызвали наибольший интерес на международных кинофорумах и получили положительные отзывы по версии кинокритиков. Вход на все показы бесплатный.

Фестиваль проходит при поддержке посольства США в Украине. Организатор фестиваля в Николаеве: КУ «Агентство развития Николаева» и платформа «My ART», которая занимается созданием и поддержкой культурных проектов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что режиссер Елена Андрейчева, которая родилась в Киеве, вместе с американкой Кэрол Дисингер стали обладательницами премии «Оскар» в номинации «Лучший короткий документальный фильм».