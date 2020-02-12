В эфире общенациональных радиостанций, показатель доли украиноязычных песен в среднем за 2019 год составлял 56%, что на 4% больше чем в 2018 году.

Об этом сообщила во время пресс-конференции «Языковые квоты на радио: 2019 год» заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, передает УНН.

— Если говорить об объеме песен на украинском языке в эфире общенациональных радиостанций, показатель доли песен в среднем за 2019 год составлял 56%, и это на 4% больше чем в 2018 году. Таким образом, квота на сегодняшний день превышается аж на 21%, - рассказала Ульяна Фещук.

Так, среди общенациональных радиостанций развлекательного формата больше всего украиноязычных песен звучит в эфирах: «Краина FM» - 100%, «UA Радио Проминь» - 95%, «UA: Радио Культура» - 92%, «Перец FM» - 45% и «Русское радио Украина» - 44%.

— На отдельных радиостанциях по сравнению с 2018 годом наблюдается значительное повышение процента вещания и украиноязычных песен, в частности «UA: Радио Культура» увеличила показатель на 11%, «Перец FM» и «Люкс FM»- на 6%. И «Ретро FM»- на 5%, - добавила Ульяна Фещук.

Напомним, что в Венецианской комиссии постановили, что в законе Украины о государственном языке отсутствует баланс между укреплением украинского языка и защитой языков национальных меньшинств.