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В эфире общенациональных радиостанций, показатель доли украиноязычных песен в среднем за 2019 год составлял 56%, что на 4% больше чем в 2018 году.
Об этом сообщила во время пресс-конференции «Языковые квоты на радио: 2019 год» заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, передает УНН.
— Если говорить об объеме песен на украинском языке в эфире общенациональных радиостанций, показатель доли песен в среднем за 2019 год составлял 56%, и это на 4% больше чем в 2018 году. Таким образом, квота на сегодняшний день превышается аж на 21%, - рассказала Ульяна Фещук.
Так, среди общенациональных радиостанций развлекательного формата больше всего украиноязычных песен звучит в эфирах: «Краина FM» - 100%, «UA Радио Проминь» - 95%, «UA: Радио Культура» - 92%, «Перец FM» - 45% и «Русское радио Украина» - 44%.
— На отдельных радиостанциях по сравнению с 2018 годом наблюдается значительное повышение процента вещания и украиноязычных песен, в частности «UA: Радио Культура» увеличила показатель на 11%, «Перец FM» и «Люкс FM»- на 6%. И «Ретро FM»- на 5%, - добавила Ульяна Фещук.
Напомним, что в Венецианской комиссии постановили, что в законе Украины о государственном языке отсутствует баланс между укреплением украинского языка и защитой языков национальных меньшинств.
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В эфире общенациональных радиостанций, показатель доли украиноязычных песен в среднем за 2019 год составлял 56%, что на 4% больше чем в 2018 году.
Об этом сообщила во время пресс-конференции «Языковые квоты на радио: 2019 год» заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, передает УНН.
— Если говорить об объеме песен на украинском языке в эфире общенациональных радиостанций, показатель доли песен в среднем за 2019 год составлял 56%, и это на 4% больше чем в 2018 году. Таким образом, квота на сегодняшний день превышается аж на 21%, - рассказала Ульяна Фещук.
Так, среди общенациональных радиостанций развлекательного формата больше всего украиноязычных песен звучит в эфирах: «Краина FM» - 100%, «UA Радио Проминь» - 95%, «UA: Радио Культура» - 92%, «Перец FM» - 45% и «Русское радио Украина» - 44%.
— На отдельных радиостанциях по сравнению с 2018 годом наблюдается значительное повышение процента вещания и украиноязычных песен, в частности «UA: Радио Культура» увеличила показатель на 11%, «Перец FM» и «Люкс FM»- на 6%. И «Ретро FM»- на 5%, - добавила Ульяна Фещук.
Напомним, что в Венецианской комиссии постановили, что в законе Украины о государственном языке отсутствует баланс между укреплением украинского языка и защитой языков национальных меньшинств.