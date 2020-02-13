Кинокомпания Fox Searchlight Pictures выпустила первый трейлер комедии «Французский диспетчер» — новой работы Уэса Андерсона. Это первый полнометражный художественный фильм режиссера после его картины «Отель Гранд Будапешт», премьера которой состоялась в феврале 2014 года на Берлинском кинофестивале, где получила Гран-при.

Об этом сообщает Bird in Flight.

В 2018-м кинематографист выпустил кукольный мультфильм «Остров собак», удостоенный призом «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру.

«Французский диспетчер» — «любовное письмо журналистам» — расскажет о французском отделении американской газеты, которое находится в вымышленном городе во Франции XX века. В фильме будут показаны работа редакции и экранизации историй, опубликованных в издании.

Как и в большинстве лент Уэса Андерсона, актерский состав получился не только звездным, но и привычным: Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Оуэн Уилсон, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон, Фрэнсис Макдорманд регулярно снимаются у режиссера. Из новых для себя актеров кинематографист пригласил в картину Тимоти Шаламе, Бенисио дель Торо и Элизабет Мосс.

Оператором выступил Роберт Йомен, который работал с Уэсом Андерсоном над всеми его художественными фильмами. Музыку написал известный композитор и обладатель двух «Оскаров» Александр Деспла — он также часто сотрудничает с режиссером. «Французский диспетчер» выйдет в американский прокат 24 июля.

В картине сыграли Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Сирша Ронан, Бенисио дель Торо и другие звезды, многие из которых постоянно работают с режиссером.

Напомним, что опубликован трейлер украинского фильма о минном тральщике «Черкассы», который до последнего держал оборону во время аннексии Крыма.