Накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.

Об этом сообщает Громадське.

Работы Бэнкси считаются чрезвычайно ценными. Один из последних его рисунков на стене гаража в Британии продали за 100 тысяч фунтов ($130,5 тысяч). До этого его картину купили на аукционе за миллион фунтов, однако она сама себя порезала и стала стоить еще дороже.