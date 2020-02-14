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Накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.
Об этом сообщает Громадське.
Работы Бэнкси считаются чрезвычайно ценными. Один из последних его рисунков на стене гаража в Британии продали за 100 тысяч фунтов ($130,5 тысяч). До этого его картину купили на аукционе за миллион фунтов, однако она сама себя порезала и стала стоить еще дороже.
Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, лицо которого не установлено. Вокруг его биографии и настоящего имени не утихают споры. Согласно наиболее распространенными версиями, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.
Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990 годов. Сейчас его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены.
Напомним, что уличный художник Бэнкси создал новое рождественское граффити в британском городе Бирмингем. На этот раз художник посвятил свое произведение бездомным.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.
Об этом сообщает Громадське.
Работы Бэнкси считаются чрезвычайно ценными. Один из последних его рисунков на стене гаража в Британии продали за 100 тысяч фунтов ($130,5 тысяч). До этого его картину купили на аукционе за миллион фунтов, однако она сама себя порезала и стала стоить еще дороже.
Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, лицо которого не установлено. Вокруг его биографии и настоящего имени не утихают споры. Согласно наиболее распространенными версиями, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.
Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990 годов. Сейчас его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены.
Напомним, что уличный художник Бэнкси создал новое рождественское граффити в британском городе Бирмингем. На этот раз художник посвятил свое произведение бездомным.