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Американская исполнительница Билли Айлиш стала самой молодой артисткой, песня которой стала саундреком к фильму No Time To Die о Джеймсе Бонде.
«Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — сообщила певица изданию Pitchfork.
Отмечается, что 18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию «No Time To Die» вживую.
Роль Джеймса Бонда уже в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг, а главным антагонистом будет персонаж Рами Малека.
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Американская исполнительница Билли Айлиш стала самой молодой артисткой, песня которой стала саундреком к фильму No Time To Die о Джеймсе Бонде.
«Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — сообщила певица изданию Pitchfork.
Отмечается, что 18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию «No Time To Die» вживую.
Роль Джеймса Бонда уже в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг, а главным антагонистом будет персонаж Рами Малека.