Американская исполнительница Билли Айлиш стала самой молодой артисткой, песня которой стала саундреком к фильму No Time To Die о Джеймсе Бонде.

«Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — сообщила певица изданию Pitchfork.

Отмечается, что 18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию «No Time To Die» вживую.

Напомним, по сюжету ленты «Не время умирать» Джеймс Бонд покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Впрочем уже вскоре его давний товарищ из Центрального разведывательного управления США Феликс Лейтер обращается за помощью: необходимо помочь освободить похищенного ученого. На пути к выполнению миссии Бонд бросит вызов загадочному злодею, вооруженному невиданными доселе технологиями.