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Во Львове шесть домов планируют украсить изображениями известных личностей, которые жили в городе.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
— Первыми выбрали шесть личностей, которые будут изображены на домах шести районов Львова, где они жили, творили и работали: Елена Степанив, Юрий Вербицкий, Василий Слипак, Захер Мазох, Борис Возницкий и Дебора Фогель, – говорится в сообщении.
По словам руководительницы управления культуры Львовского горсовета Кристины Береговской, первую стенопись планируют открыть уже в апреле. В общем создавать муралы планируют на фасадах новых домов или на уже существующих зданиях, требующих эстетического улучшения.
Городской голова Львова Андрей Садовый предложил делать также подписи об изображенных людях и QR-код для тех, кто хотел бы сразу на месте прочитать об известных людях подробную информацию.
Он считает целесообразным размещать на стенах также репродукции картин. А к созданию монументальных произведений, убежден городской голова, нужно привлекать меценатов.
— Есть очень много компаний и состоятельных людей, которые имеют уважение к таким художественным идеям. Надо предлагать им приобщаться к этому, становиться партнерами города в рамках программы «Львов-2020: Фокус на культуру». Профинансировать это за счет города легко, но лучше сделать это при софинансировании меценатов. Нам нужно установить определенный стандарт, чтобы при строительстве нового жилья максимально привлекались люди искусства, – отметил Андрей Садовый.
Сейчас финансирование работ будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в городском бюджете. Львова на реализацию мероприятий программы «Львов-2020: Фокус на культуру» в рамках проекта «Гении из микрорайонов: шесть районов, шесть муралов, шесть личностей».
Напомним, в Николаеве киевский художник Александр Корбан создал 31-метровый мурал на одной из многоэтажек на Херсонском шоссе. Работа продолжалась 9 дней, рисовал ее художник аэрозольной акриловой краской.
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Во Львове шесть домов планируют украсить изображениями известных личностей, которые жили в городе.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
— Первыми выбрали шесть личностей, которые будут изображены на домах шести районов Львова, где они жили, творили и работали: Елена Степанив, Юрий Вербицкий, Василий Слипак, Захер Мазох, Борис Возницкий и Дебора Фогель, – говорится в сообщении.
По словам руководительницы управления культуры Львовского горсовета Кристины Береговской, первую стенопись планируют открыть уже в апреле. В общем создавать муралы планируют на фасадах новых домов или на уже существующих зданиях, требующих эстетического улучшения.
Городской голова Львова Андрей Садовый предложил делать также подписи об изображенных людях и QR-код для тех, кто хотел бы сразу на месте прочитать об известных людях подробную информацию.
Он считает целесообразным размещать на стенах также репродукции картин. А к созданию монументальных произведений, убежден городской голова, нужно привлекать меценатов.
— Есть очень много компаний и состоятельных людей, которые имеют уважение к таким художественным идеям. Надо предлагать им приобщаться к этому, становиться партнерами города в рамках программы «Львов-2020: Фокус на культуру». Профинансировать это за счет города легко, но лучше сделать это при софинансировании меценатов. Нам нужно установить определенный стандарт, чтобы при строительстве нового жилья максимально привлекались люди искусства, – отметил Андрей Садовый.
Сейчас финансирование работ будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в городском бюджете. Львова на реализацию мероприятий программы «Львов-2020: Фокус на культуру» в рамках проекта «Гении из микрорайонов: шесть районов, шесть муралов, шесть личностей».
Напомним, в Николаеве киевский художник Александр Корбан создал 31-метровый мурал на одной из многоэтажек на Херсонском шоссе. Работа продолжалась 9 дней, рисовал ее художник аэрозольной акриловой краской.