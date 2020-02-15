Во Львове шесть домов планируют украсить изображениями известных личностей, которые жили в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

— Первыми выбрали шесть личностей, которые будут изображены на домах шести районов Львова, где они жили, творили и работали: Елена Степанив, Юрий Вербицкий, Василий Слипак, Захер Мазох, Борис Возницкий и Дебора Фогель, – говорится в сообщении.

По словам руководительницы управления культуры Львовского горсовета Кристины Береговской, первую стенопись планируют открыть уже в апреле. В общем создавать муралы планируют на фасадах новых домов или на уже существующих зданиях, требующих эстетического улучшения.

Городской голова Львова Андрей Садовый предложил делать также подписи об изображенных людях и QR-код для тех, кто хотел бы сразу на месте прочитать об известных людях подробную информацию.

Он считает целесообразным размещать на стенах также репродукции картин. А к созданию монументальных произведений, убежден городской голова, нужно привлекать меценатов.

— Есть очень много компаний и состоятельных людей, которые имеют уважение к таким художественным идеям. Надо предлагать им приобщаться к этому, становиться партнерами города в рамках программы «Львов-2020: Фокус на культуру». Профинансировать это за счет города легко, но лучше сделать это при софинансировании меценатов. Нам нужно установить определенный стандарт, чтобы при строительстве нового жилья максимально привлекались люди искусства, – отметил Андрей Садовый.

Сейчас финансирование работ будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в городском бюджете. Львова на реализацию мероприятий программы «Львов-2020: Фокус на культуру» в рамках проекта «Гении из микрорайонов: шесть районов, шесть муралов, шесть личностей».

Напомним, в Николаеве киевский художник Александр Корбан создал 31-метровый мурал на одной из многоэтажек на Херсонском шоссе. Работа продолжалась 9 дней, рисовал ее художник аэрозольной акриловой краской.