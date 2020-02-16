Начались съемки второго сезона сериала «Ведьмак», производством которого занимается компания Netflix.

Об этом сообщает УНН.

Так, ресурс сообщает, что съемки были должны стартовать 17 февраля, но авторы сериала начали на день раньше. И теперь они опережают график.

Отмечается, что такая же ситуация была с первым сезоном.

Также ресурс сообщает, что ранее на этой неделе проводились тесты костюмов относительно дополнений.

Напомним, что cтриминговий сервис Netflix анонсировал новый фильм по вселенной «Ведьмака» — это будет аниме.