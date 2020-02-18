На выходных, 22–23 февраля в Николаевском художественном музее имени Василия Верещагина состоится ежегодный областной конкурс разговорного жанра «Барви надії».

Об этом сообщает Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы, который выступает организатором данного мероприятия.

— 22–23 февраля Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы приглашает всех любителей искусства слова на ежегодный областной конкурс разговорного жанра «Барви надії», - сказано в сообщении.

Сообщается, что в этом году на конкурсе выступят более 100 участников разного возраста (от 7 до 65 лет) со всей Николаевской области, которые прочтут стихи, прозу, представят литературно-музыкальные композиции украинских и зарубежных классиков, современных писателей, а также разнообразные авторские произведения.

Все участники получат дипломы, а лучшие (обладатели Гран-при и I места) будут рекомендованы к всеукраинским конкурсам театрального жанра.

Отмечается, что мероприятие состоится в Николаевском художественном музее имени Василия Верещагина в 10:00.

Напомним, что Николаевский областной художественный музей имени Василия Верещагина к своему 105-летию со дня основания подготовил новый интернет-проект «Музейная сокровищница», благодаря которому николаевцы смогут увидеть скрытые музейные шедевры.