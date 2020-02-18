Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление модного дома.

— Из-за нынешней неопределенности, связанной со вспышкой нового коронавируса, фэшн-шоу Prada Resort, которое предварительно планировали провести в Японии 21 мая, будет перенесено, – говорится в заявлении.

В Prada также добавили, что решение о переносе шоу является мерой пресечения, принятой из уважения к работникам и участникам мероприятия.

— Япония остается одним из стратегических рынков Prada, и все соответствующие меры в стране будут проведены в более подходящее время, – заявили в модном доме.

Напомним, эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, снова перенесли. Ранее ожидалось, что самолет с украинскими прибудет в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

В Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

Такэе отметим, что в Украине пока нет случаев инфицирования, однако известно, что есть двое украинцев среди инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии.