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Итальянский модный дом Prada отложил проведение фэшн-шоу, запланированного на май 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса Covid-2019 в Китае.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление модного дома.
— Из-за нынешней неопределенности, связанной со вспышкой нового коронавируса, фэшн-шоу Prada Resort, которое предварительно планировали провести в Японии 21 мая, будет перенесено, – говорится в заявлении.
В Prada также добавили, что решение о переносе шоу является мерой пресечения, принятой из уважения к работникам и участникам мероприятия.
— Япония остается одним из стратегических рынков Prada, и все соответствующие меры в стране будут проведены в более подходящее время, – заявили в модном доме.
Напомним, эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, снова перенесли. Ранее ожидалось, что самолет с украинскими прибудет в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.
В Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.
Такэе отметим, что в Украине пока нет случаев инфицирования, однако известно, что есть двое украинцев среди инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии.
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Итальянский модный дом Prada отложил проведение фэшн-шоу, запланированного на май 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса Covid-2019 в Китае.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление модного дома.
— Из-за нынешней неопределенности, связанной со вспышкой нового коронавируса, фэшн-шоу Prada Resort, которое предварительно планировали провести в Японии 21 мая, будет перенесено, – говорится в заявлении.
В Prada также добавили, что решение о переносе шоу является мерой пресечения, принятой из уважения к работникам и участникам мероприятия.
— Япония остается одним из стратегических рынков Prada, и все соответствующие меры в стране будут проведены в более подходящее время, – заявили в модном доме.
Напомним, эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, снова перенесли. Ранее ожидалось, что самолет с украинскими прибудет в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.
В Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.
Такэе отметим, что в Украине пока нет случаев инфицирования, однако известно, что есть двое украинцев среди инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии.