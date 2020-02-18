20 февраля, ко Дню Героев Небесной Сотни, в эфире «UA: Перший» выйдет пять тематических документальных фильмов о Майдане, а на канале «UA: Культура» весь день, начиная с 6 утра и до полуночи, будут транслировать контент, посвященный памяти Героев Небесной Сотни.

Из телепремьер на Суспільном покажут документальную ленту «Николаев. Хроники протеста» режиссера Жанны Максименко-Довгич.

Об этом сообщает Суспільне. Детектор медіа.

Фильм «Николаев. Хроники протеста» можно будет посмотреть на «UA: Культура» 20 февраля в 13:20 и 19:30. Лента рассказывает о том, как небольшой группе людей в 2014 году удалось защитить украинский Николаев, не дав создать «Новороссию» на юге Украины. В основу фильма легли видео и фотохроника местных телекомпаний и частных лиц, а также интервью с активистами событий.

Также в 7:10 покажут документальный фильм «Небо падает. Три месяца из жизни Устима Голоднюка» от # Babylon'13. О погибшем во время расстрелов на Майдане Устиме рассказывают его друзья и собратья.

В 8:05 и 9:05 – альманах «Свобода. Равенство. Братство». Его герои – люди, которые внесли свой вклад в победу демократии в эпицентре противостояния.

В 9:35 и 18:30 – документальный фильм «Майдан Достоинства» – истории о определяющих для Украины событиях: Революции на граните 1990 года, Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

В 10:40 – документальный фильм Сергея Лозницы «Майдан», обладатель гран-при 9-го Международного фестиваля фильмов о правах человека в Нюрнберге.

В 12:55 и 20:45 – документальная программа «Что изменилось для студентов, спасавшихся от «Беркута» 30 ноября на Евромайдане» производства «Громадського».

В 14:25 – документальный фильм «Пять портретов Майдана» производства «Суспільного». В нем – истории, объединенные Революцией достоинства. О Майдане рассказывают участники противостояния Леся Хоменко, Алевтина Кахидзе, Макс Вегера, Алексей Фурман и Богдан Кутепов.

В 15:00 – документальный фильм «Герои не умирают» о трех харьковчанах, отдавших жизнь за свободу 20 февраля 2014 года: Владислава Зубенко, Евгения Котляра и Юрия Паращука.

В 15:50 – документальный фильм «Пленники» об удивительных пересечениях путей людей по разные стороны баррикад.

В 17:20 и 21:25 – премьера документальной ленты производства канала «Небесная сотня: шесть лет спустя».

В 21:55 – программа «Культура диалога», в студию приедут режиссер документального фильма «Небесная сотня: шесть лет спустя» Марина Бойко и героиня ее документальной ленты Дарья Кульчицкая.

Также 20 февраля «UA: Перший» покажет в 06:00 документальный альманах «Свобода. Достоинство. Братство», в 11:55 и 12:01 – «Небо падает» студии Babylon'13, в 13:12 – «Герои не умираю», в 14:26 – «5 портретов Майдана» и в 22:15 – «Майдан» Сергея Лозницы

В 12:00 на канале будет Минута молчания, посвященная памяти Героев Небесной Сотни.

Напомним, фильм «Николаев. Хроники протеста» 23 ноября, в честь годовщины Революции достоинства, показали в Киеве в кинотеатре «Лира».

Премьера документального фильма состоялась 29 сентября 2018 года в рамках фестиваля «Громадський проектор».