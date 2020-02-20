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ФБР США передало Украине картину художника Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», которая во время Второй мировой войны была похищена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась за океаном.
Церемония передачи полотна состоялась в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.
Украинскую сторону представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, американскую – старший специальный агент управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Гейл.
— Картина была обнаружена в 2013 году. Она хранилась в одном из аукционных домов Нью-Йорка, - сказал Уильям Гейл.
По словам представителя ФБР, предыдущих владельцев удалось убедить вернуть картину без финансовой компенсации - ведь она была похищена и вывезена из Украины незаконным путем.
Вадим Пристайко выразил благодарность американской стороне за сотрудничество в возвращении картины. Министр пояснил, что некоторое время она будет храниться в украинской дипмиссии, а после оформления таможенных документов вернется в музей Ханенко.
— Киев продолжит работу ради возвращения других объектов культурного наследия, которые были незаконно вывезены из Украины, в частности после начала оккупации Крымского полуострова, - подчеркнул Вадим Пристайко.
Картина Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара» 1924 года была передана в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, согласно завещанию коллекционера Василия Щавинского. В 1943 году нацисты вывезли ее в Германию.
Полотно считалось утерянным, но в 2013 году оно вошло в список предметов искусства, выставленных на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. Как выяснилось, до этого картина принадлежала частным коллекциям в Лондоне и в Массачусетсе (США).
Ранее из США в Украину передали картину украинского художника Михаила Панина «Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной», которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации.
ФБР США передало Украине картину художника Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», которая во время Второй мировой войны была похищена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась за океаном.
Церемония передачи полотна состоялась в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.
Украинскую сторону представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, американскую – старший специальный агент управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Гейл.
— Картина была обнаружена в 2013 году. Она хранилась в одном из аукционных домов Нью-Йорка, - сказал Уильям Гейл.
По словам представителя ФБР, предыдущих владельцев удалось убедить вернуть картину без финансовой компенсации - ведь она была похищена и вывезена из Украины незаконным путем.
Вадим Пристайко выразил благодарность американской стороне за сотрудничество в возвращении картины. Министр пояснил, что некоторое время она будет храниться в украинской дипмиссии, а после оформления таможенных документов вернется в музей Ханенко.
— Киев продолжит работу ради возвращения других объектов культурного наследия, которые были незаконно вывезены из Украины, в частности после начала оккупации Крымского полуострова, - подчеркнул Вадим Пристайко.
Картина Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара» 1924 года была передана в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, согласно завещанию коллекционера Василия Щавинского. В 1943 году нацисты вывезли ее в Германию.
Полотно считалось утерянным, но в 2013 году оно вошло в список предметов искусства, выставленных на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. Как выяснилось, до этого картина принадлежала частным коллекциям в Лондоне и в Массачусетсе (США).
Ранее из США в Украину передали картину украинского художника Михаила Панина «Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной», которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации.