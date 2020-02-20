ФБР США передало Украине картину художника Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», которая во время Второй мировой войны была похищена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась за океаном.

Церемония передачи полотна состоялась в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Украинскую сторону представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, американскую – старший специальный агент управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Гейл.

— Картина была обнаружена в 2013 году. Она хранилась в одном из аукционных домов Нью-Йорка, - сказал Уильям Гейл.

По словам представителя ФБР, предыдущих владельцев удалось убедить вернуть картину без финансовой компенсации - ведь она была похищена и вывезена из Украины незаконным путем.

Вадим Пристайко выразил благодарность американской стороне за сотрудничество в возвращении картины. Министр пояснил, что некоторое время она будет храниться в украинской дипмиссии, а после оформления таможенных документов вернется в музей Ханенко.

— Киев продолжит работу ради возвращения других объектов культурного наследия, которые были незаконно вывезены из Украины, в частности после начала оккупации Крымского полуострова, - подчеркнул Вадим Пристайко.

Картина Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара» 1924 года была передана в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, согласно завещанию коллекционера Василия Щавинского. В 1943 году нацисты вывезли ее в Германию.

Полотно считалось утерянным, но в 2013 году оно вошло в список предметов искусства, выставленных на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. Как выяснилось, до этого картина принадлежала частным коллекциям в Лондоне и в Массачусетсе (США).

Ранее из США в Украину передали картину украинского художника Михаила Панина «Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной», которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации.