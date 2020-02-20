В четверг, 20 февраля на базе Николаевского национального аграрного университета состоялось расширенное заседание научно-координационного Совета Южного межрегионального научного центра НААН Украины «Научное обеспечение инновационного развития аграрного сектора Юга Украины. Опыт Южного межрегионального научного центра НААН».

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сообщается, что 19 февраля коллектив университета радушно встречал гостей – участников заседания, в частности, ректоров аграрных высших учебных заведений, представителей научно-исследовательских институтов НААН Украины, директоров ведущих предприятий Украины и других. Отмечается, что гостей заселили в гостиницу ННАУ «Агроосвіта» и ознакомили с университетом.

Открыли заседание научно-координационного Совета Южного Межрегионального научного центра НААН Украины «Научное обеспечение инновационного развития аграрного сектора Юга Украины. Опыт Южного межрегионального научного центра НААН» президент НААН Украины Ярослав Гадзало, заместитель главы облгосадминистрации по социальным, гуманитарным вопросам, предоставлению административных услуг и развития гражданского общества Александр Трайтли и ректор Николаевского национального аграрного университета, академик НААН Украины Вячеслав Шебанин.

Отмечается, что приняли участие в работе расширенного заседания выдающиеся деятели аграрного образования и производства, в том числе первый вице-президент НААН, глава Научно-координационного Совета по вопросам деятельности межрегиональных научных центров НААН, академик НААН Михаил Гладий; глава Южного межрегионального научного центра НААН, директор Селекционно-генетического института – Национальный центр семеноводства и сортоизучения, член-корреспондент НААН Вячеслав Соколов, директор Института орошаемого земледелия НААН Украины, генеральный директор Научно-учебно-производственного консорциума «Южный», член-корреспондент НААН Украины Раиса Вожегова, директор ООО «Золотой колос», член ННП консорциума «Южный» Надежда Иванова и многие другие.

На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов, среди которых:

- задачи по активизации деятельности межрегиональных научных центров;

- организация научно-методического обеспечения деятельности межрегиональных научных центров НААН;

- организационно-финансовые мероприятия деятельности Южного межрегионального научного центра НААН;

- инновационные направления сотрудничества сельскохозяйственной науки, высших учебных заведений и бизнеса;

- научное обеспечение и инновационное развитие научных учреждений: состояние и перспективы;

- практика подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров АПК с учетом потребностей бизнеса;

- основные направления развития аграрного производства Николаевщины и необходимость их научного обоснования.

Отмечается, что после плодотворного обсуждения актуальных для настоящего вопросов

были подведены итоги работы расширенного заседания научно-координационного Совета Южного межрегионального научного центра НААН Украины, логическим завершением которого стало рассмотрение проекта и принятия резолюции.

Напомним, что Николаевский национальный аграрный университет стал единственным вузом в Украине, для которого в 2019 году выделены места регионального заказа, что дает возможность молодежи области поступить на бесплатное обучение.