Фото: Украинская академия лидерства

В Николаеве в День Героев Небесной Сотни студенты Николаевского отделения Украинской академии лидерства смотрели фильм о местном майдане, смене власти и борьбе с «русским миром» – «Николаев. Хроники протеста».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Перед показом продюсер фильма Оксана Янишевская рассказала студентам об основной идее, истории создания фильма, его героях, и как непосредственный участник Революции достоинства поделилась воспоминаниями того времени.

— Мне бы хотелось, чтобы вы почувствовали те эмоции и тот месседж, который мы закладывали в этот фильм, – отметила она.

После просмотра студенты УАЛ активно делились своими эмоциями и впечатлениями от картины. Ребята со Львова, Червонограда, Крыма, Тернополя, Запорожья, Киева, Полтавы были удивлены теми событиями, которые происходили в Николаеве во времена революции и сейчас, по их словам, абсолютно по-новому посмотрели на город.

— Мы увидели город абсолютно с другой стороны, - сказали студенты УАЛ.

«Николаев. Хроники протеста» – документальный фильм о том, как сознательным николаевцам удалось отстоять свой украинский город, не дав прийти «русской весне» на их территорию. В основу фильма легла видео-фото хроника местных СМИ и личные архивы людей, а также интервью с активными участниками событий.

Напомним, что первая презентация фильма состоялись в Николаеве в рамках фестиваля «Гражданский проектор» в 2018 году, а затем премьера картины состоялась в Киеве.

Фото: Ана Петренко