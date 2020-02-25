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Из-за вспышки коронавируса в Италии кинокомпания Paramount объявила о приостановлении съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Венеции.
Об этом сообщает издание Deadline.
Решение было принято в качестве меры пресечения, а также для безопасности актеров и съемочной группы.
Издание отмечает, что сьемки в Венеции должны были продолжаться три недели, но из-за вспышки коронавируса производственные планы сьемочной группы было решено изменить.
Том Круз, который в фильме играет роль суперагента Итана Ханта, в Италии так и не появился. Премьера картины запланирована на 22 июля 2021 года.
Напомним, министерство здравоохранения рекомендует гражданам воздержаться по возможности от путешествий в страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, на пограничных постах в Украине будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.
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Из-за вспышки коронавируса в Италии кинокомпания Paramount объявила о приостановлении съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Венеции.
Об этом сообщает издание Deadline.
Решение было принято в качестве меры пресечения, а также для безопасности актеров и съемочной группы.
Издание отмечает, что сьемки в Венеции должны были продолжаться три недели, но из-за вспышки коронавируса производственные планы сьемочной группы было решено изменить.
Том Круз, который в фильме играет роль суперагента Итана Ханта, в Италии так и не появился. Премьера картины запланирована на 22 июля 2021 года.
Напомним, министерство здравоохранения рекомендует гражданам воздержаться по возможности от путешествий в страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, на пограничных постах в Украине будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.