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Об этом заявила солистка Go_A Екатерина Павленко, сообщает «Укринформ».
«По правилам Евровидения можно, чтобы песня звучала не только на украинском, а на любом языке. И переделывать мы не будем, ведь цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала украинская песня, на украинском языке», — отметила она.
Она подчеркнула, что англоязычной музыки очень много в мире и в частности в Европе.
«Мы группа, мог бы петь и на русском, и, возможно, у нас была бы большая популярность где-то в СНГ. Но мы с самого начала гнули свою линию, мы хотим петь на украинском языке. Мне кажется, Украине нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы было как можно больше хорошего, качественного, украинского контента. И мы хотим стать тоже частью борьбы за украинский язык », - отметила солистка группы Go_A.
Напомним, 22 февраля состоялся финал отбора на конкурс Евровидение, в котором победила группа Go_A.
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Об этом заявила солистка Go_A Екатерина Павленко, сообщает «Укринформ».
«По правилам Евровидения можно, чтобы песня звучала не только на украинском, а на любом языке. И переделывать мы не будем, ведь цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала украинская песня, на украинском языке», — отметила она.
Она подчеркнула, что англоязычной музыки очень много в мире и в частности в Европе.
«Мы группа, мог бы петь и на русском, и, возможно, у нас была бы большая популярность где-то в СНГ. Но мы с самого начала гнули свою линию, мы хотим петь на украинском языке. Мне кажется, Украине нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы было как можно больше хорошего, качественного, украинского контента. И мы хотим стать тоже частью борьбы за украинский язык », - отметила солистка группы Go_A.
Напомним, 22 февраля состоялся финал отбора на конкурс Евровидение, в котором победила группа Go_A.