Почетную награду Национальной кинопремии «Золота Дзига» за вклад в развитие украинского кинематографа в этом году вручат украинской актрисе театра и кино Аде Роговцевой.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии.

«В двадцать три года я получила звание Заслуженной артистки Украины. Это было испытание! Испуг! Я расценила это как аванс и всю оставшуюся жизнь, получая награды, воспринимаю их именно так. Годы берут свое, но хочется надеяться, что отблагодарю вас, люди, и за это аванс. Спасибо, Золотая Дзига!», — подчеркнула Ада Роговцева.

Творчество актрисы за 60 лет — это более 150 ролей в театре, работа с выдающимися режиссерами, более 100 теле- и киноролей, среди которых работы в картинах «Лесная песня», «Салют, Мария!», «Вечный зов», «Каменный хозяин», «Укрощение огня», «Море», «Было у отца три сына», «Коло», «Расплата», «Две луны, три солнца». Актриса работала с легендарными режиссерами кино — Иосиф Хейфиц, Леонид Осыка, Роман Балаян и другие. Преподавала актерское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, а также в Киевском университете культуры и искусств.

Ада Роговцева удостоена Государственной премии имени Тараса Шевченко (1981), звания Герой Украины (2007), Государственной премии имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства (2017). Среди наград актрисы — четыре театральные премии «Киевская Пектораль» за лучшую женскую роль в спектаклях «Дама без камелий» (1991-1992), «Обманутая» (1997), «Похоже на счастье» (2015), а также за выдающийся вклад в театральное искусство (2004).

Кроме премии за вклад в развитие украинского кинематографа, «Золота Дзига» в этом году будет вручаться в 22 номинациях. В длинный список вошло 85 киноработ. Сейчас члены Украинской киноакадемии голосуют за фильмы, которые войдут в короткий список претендентов на «Золотую Дзигу». Номинанты станут известны в марте. Торжественная церемония вручения Четвертой национальной кинопремии «Золота Дзига» состоится 28 апреля в КВЦ «Парковый».

Ранее сообщалось, что украинский фотограф из Николаева Сергей Мельниченко номинирован на международную фотопремию Foam Paul Huf Award.