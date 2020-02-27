В 2020 году для участия в пробном ВНО зарегистрировались 218 662 человека. Большинство людей (143 тысяч 498) изъявили желание проходить пробное тестирование по двум учебным предметам.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Для сравнения: в прошлом году принять участие в пробном ВНО решили 191 тысяча 314 человек.

Традиционно больше всего тестирований заказано по украинскому языку и литературе - 189 тысяч 928, математике - 62 тысяч 388, истории Украины - 37 тысяч 860 и английского языка - 45 тысяч 844.

Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО, - 362 тысячи 160.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Ранее сообщалось, что с 3 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Продлится она до 24 января.