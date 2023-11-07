Вознесенська міська рада допомагає власникам зруйнованих або пошкоджених внаслідок російської агресії будинків відновлювати документи, які підтверджують право власності. В рамках проекту міськрада виділила 60 тисяч гривень.

Про це розповіла на брифінгу виконуюча функції і повноваження начальника Вознесенської райвійськадміністрації Антоніна Шарата, передає кореспондент «НикВести».

Для отримання компенсації від держави за зруйноване майно, українцям необхідно надати документ, який підтверджує право власності. Однак через руйнування будинків багато українців втратили документи, включаючи вищезгаданий.

— Для соціально незахищених верств населення міськрадою було прийнято у програмі «Турбота» (доповнення) виділення коштів для поновлення документації, і тієї, яка була не оформлена, і тієї, яка була втрачена (що підтверджують право власності, — прим.). Міська рада виділила 60 тисяч гривень для Бюро технічної інвентаризації, — розповіла Антоніна Шарата.

За її словами, сьогодні за цією програмою вже реалізовано 32 тисячі гривень з виділених коштів. Так, 17 місцевих жителів Вознесенська скористалися такою послугою.

Нагадаємо, у селі Киселівка Первомайської ОТГ в Миколаївській області близько 60% жителів не мають документів, які б підтвердили їх право на будинок. Через це вони не можуть подати заявку на компенсацію від держави за пошкодження або руйнування, спричинені російськими обстрілами.

Навесні в Миколаївській ОВА пояснили, як відновити знищені або втрачені документи на право власності.

Відомо також, що в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

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