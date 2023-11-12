Майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона мало оплачувана.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказала віцепремʼєр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зауважила, що часто у важке становище потрапляють матері з дітьми, особливо якщо дитина маленька і її немає з ким залишити. Як приклад вона навела Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб — до 500 тисяч, а при цьому не працюють офлайн школи, дитячі садочки.

За її словами, уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів щодо розвитку малого підприємництва, самозайнятості на прифронтових територіях з тим, щоб громадяни могли перекваліфіковуватися, розпочати власну справу тощо.

Вона додала, що від держави відповідні ваучери на таку перекваліфікацію вже отримали 16 тисяч громадян. Водночас урядовець повідомила, що громадяни, які були вимушені вдруге виїхати з місць проживання через евакуацію, матимуть право на виплати як ВПО.

«Буде прийнята постанова, що коли люди вдруге виїжджатимуть через обов'язкову евакуацію, держава її оголосила, вони знову будуть мати право на виплати. Вони знову будуть їх півроку отримувати, тому що вони знову виїхали і знову стали внутрішньо переміщеними особами», — сказала вона.

Нагадаємо, Уряд України у жовтні на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямував понад 5,6 мільярдів гривень.