В учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли фотографию с «грустным» актером Киану Ривзом.

Актера разместили на фото под названием «Обед на небоскребе» 1932 года. На «фотожабе» Киану Ривз сидит вместе со строителями.

Фотографию из учебника опубликовали в Twitter.

Автор учебника Игорь Щупак рассказал, что Киану Ривза специально оставили на фото 1932 года, чтобы проверить внимательность учеников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, «дополненной» Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь». За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей», — написал Игорь Щупак.

Также автор рассказал, что в учебнике можно найти еще мемы, а в пособие для 11 класса он добавил исторические анекдоты.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани на мем президента США Дональда Трампа о санкциях против арабской страны ответил тоже мемом.