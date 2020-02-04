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В учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли фотографию с «грустным» актером Киану Ривзом.
Актера разместили на фото под названием «Обед на небоскребе» 1932 года. На «фотожабе» Киану Ривз сидит вместе со строителями.
Фотографию из учебника опубликовали в Twitter.
Автор учебника Игорь Щупак рассказал, что Киану Ривза специально оставили на фото 1932 года, чтобы проверить внимательность учеников.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, «дополненной» Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь». За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей», — написал Игорь Щупак.
Также автор рассказал, что в учебнике можно найти еще мемы, а в пособие для 11 класса он добавил исторические анекдоты.
Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани на мем президента США Дональда Трампа о санкциях против арабской страны ответил тоже мемом.
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В учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли фотографию с «грустным» актером Киану Ривзом.
Актера разместили на фото под названием «Обед на небоскребе» 1932 года. На «фотожабе» Киану Ривз сидит вместе со строителями.
Фотографию из учебника опубликовали в Twitter.
Автор учебника Игорь Щупак рассказал, что Киану Ривза специально оставили на фото 1932 года, чтобы проверить внимательность учеников.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, «дополненной» Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь». За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей», — написал Игорь Щупак.
Также автор рассказал, что в учебнике можно найти еще мемы, а в пособие для 11 класса он добавил исторические анекдоты.
Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани на мем президента США Дональда Трампа о санкциях против арабской страны ответил тоже мемом.