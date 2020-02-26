Во время ремонтных работ в здании британского парламента — Вестминстере — нашли тайный ход.

Об этом сообщает пресс-служба британского парламента.

Ход был создан еще в XVII веке для коронации тогдашнего британского монарха Карла II. После Второй мировой войны, когда здание парламента пострадало от бомбардировок, его, очевидно, замуровали.

Тайный ход нашли в среду, 26 февраля, во время реставрационных работ. В частности, там обнаружили петли для двух деревянных дверей размером 3,5 метра.

Лиз Халлам Смит, исторический консультант команды из Йоркского университета, рассказала, что, перебирая в архиве документы, нашли планы входа в монастырь за Вестминстерским залом.

«Когда мы внимательно посмотрели на панель, мы поняли, что есть крошечная латунная дырка для ключа, которую никто до сих пор не заметил, полагая, что это может быть просто электрический шкаф. Как только для него был сделан ключ, обшивка открылась и оказалось, что это дверь в секретный вход», — отметила она.

Историк парламента Марк Коллинз осмотрел место находки и предположил, что ход был создан по меньшей мере 360 лет назад.

В частности, в небольшом коридоре нашли настенные надписи карандашом, которые датируются 1851 годом. По словам Марка Коллинза, то, что они сохранились до сих пор, является чудом.

«Обнаружение секретного хода обрадовало нас, впрочем, Вестминстерский дворец, несомненно, хранит еще немало тайн», — сказал историк.

Напомним, в прошлом году археологи показали, что нашли при раскопках на Соборной площади.