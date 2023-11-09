У Туреччині в місті Кайсер місцевий житель знайшов під власним будинком стародавнє підземне місто.

Воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями, повідомляє УП. Життя з посиланням на турецькі ЗМІ.

57-річний Мустафа Халіджіоглу живе на вулиці, де розташоване одне з туристичних місць Кайсеру — будинок архітектора османського періоду Мімара Сінана.

Раніше підземне місто, довжиною близько 200 метрів, використовували як житлове приміщення, потім — як сарай, у результаті чого в ньому накопичилося чимало сміття.

Згодом над містом побудували будинки.

— Ми винесли увесь бруд й виявили справжнє місто на три, а подекуди чотири поверхи. Варто повністю його розкопати, — сказав Мустафа Халіджіоглу.

Зазначається, що чоловік виявив підземелля 5 років тому.

— Ми не знали, що під будинком є підземне місто. Ми використовували ці місця як комори та сінники, було моторошно ходити тут без світла. За 5 років ми очистили місто від бруду. Зараз наша головна мета — зберегти й передати це місце майбутнім поколінням, — додав Мустафа Халіджіоглу.

Нагадаємо, у місті Гуанчжоу на півдні Китаю археологи розкопали велику гробницю часів династії Західна Хань (202 рік до нашої ери — 25 рік нашої ери).