Во вторник, 17 декабря, российские пограничники задержали пять японских лодок и удерживают их на острове Кунашир.

Об этом сообщает The Japan time.

Кунашир – остров, который удерживается РФ, но окончательных соглашений между Россией и Японией по поводу этого острова нет. В то же время между странами с 1998 года действуют соглашения, регулирующие рыболовецкую деятельность в этих водах.

Соглашение позволяет японским лодкам ловить рыбу вокруг островов, причем квота на вылов пересматривается каждый год. В этом году квота на осьминога составляет 216 тонн. Рыбаки придерживались всех норм, занимаясь отловом осьминогов, но у российских властей возникли сомнения по поводу количества выловленной рыбы и морепродуктов.

Они были доставлены в порт в Фурукамапу, также известный как Южно-Курильск, для дальнейшего расследования. МИД Японии уже подал жалобу России с просьбой освободить рыбаков.

Лодки принадлежат нескольким рыболовецким кооперативам в Немуро, восточная часть Хоккайдо. По их словам, на судах находятся 24 человека. Поддерживать с ними связь у представителей кооперативов не получается.

Вопрос островов не дал РФ и Японии подписать мирный договор, не смотря на то, что вторая мировая война закончилась более 70 лет назад. Захват кораблей произошел во время поездки японского министра МИД Тошимицу Мотеги в Москву для переговоров с Лавровым.

Напомним, в феврале 2019 года рыболовное судно Южной Кореи с 11 людьми на борту было захвачено российскими силовиками.