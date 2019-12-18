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С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных, еще 499 получили ранения.
Об этом говорится в ответе Генерального штаба ВСУ на запрос BBC News Украина.
Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения.
— Другие погибшие (умершие) - 77 человек, - заявили в Генштабе о небоевых потерях по состоянию на 17 декабря 2019 года.
По данным Генштаба, чаще всего смерть наступает от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.
Как сообщалось, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
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С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных, еще 499 получили ранения.
Об этом говорится в ответе Генерального штаба ВСУ на запрос BBC News Украина.
Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения.
— Другие погибшие (умершие) - 77 человек, - заявили в Генштабе о небоевых потерях по состоянию на 17 декабря 2019 года.
По данным Генштаба, чаще всего смерть наступает от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.
Как сообщалось, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа