С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных, еще 499 получили ранения.

Об этом говорится в ответе Генерального штаба ВСУ на запрос BBC News Украина.

Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения.

— Другие погибшие (умершие) - 77 человек, - заявили в Генштабе о небоевых потерях по состоянию на 17 декабря 2019 года.

По данным Генштаба, чаще всего смерть наступает от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Как сообщалось, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.