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Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от «Слуги народа».
Об этом сообщают #Буквы.
Оппозиционные нардепы собрались вокруг главы комитета и начали требовать завершить заседание, когда между депутатами от оппозиционных фракций и депутатами от «Слуги народа» произошла потасовка.
Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем.
Илья Кива начал толкать «слугу народа». В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. Кива назвал «слуг народа» предателями народа и призвал украинцев прекратить «это безумие».
«Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!», «Рот закрой, женщина!», «Предатели и Иуды!», «Не трогай меня руками с*ка», – кричал Илья Кива.
После этого стороны продолжали кричать друг другу оскорбления, пока их не успокоил Нестор Шуфрич.
Во время потасовки лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета.
В результате председатель комитета Николай Сольский объявил перерыв в заседании комитета 15 минут и попросил разойтись.
Позже представители «ОПЗЖ» и «Батькивщины» заблокировали место председателя комитета.
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Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от «Слуги народа».
Об этом сообщают #Буквы.
Оппозиционные нардепы собрались вокруг главы комитета и начали требовать завершить заседание, когда между депутатами от оппозиционных фракций и депутатами от «Слуги народа» произошла потасовка.
Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем.
Илья Кива начал толкать «слугу народа». В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. Кива назвал «слуг народа» предателями народа и призвал украинцев прекратить «это безумие».
«Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!», «Рот закрой, женщина!», «Предатели и Иуды!», «Не трогай меня руками с*ка», – кричал Илья Кива.
После этого стороны продолжали кричать друг другу оскорбления, пока их не успокоил Нестор Шуфрич.
Во время потасовки лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета.
В результате председатель комитета Николай Сольский объявил перерыв в заседании комитета 15 минут и попросил разойтись.
Позже представители «ОПЗЖ» и «Батькивщины» заблокировали место председателя комитета.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа