Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от «Слуги народа».

Об этом сообщают #Буквы.

Оппозиционные нардепы собрались вокруг главы комитета и начали требовать завершить заседание, когда между депутатами от оппозиционных фракций и депутатами от «Слуги народа» произошла потасовка.

Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем.

Илья Кива начал толкать «слугу народа». В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. Кива назвал «слуг народа» предателями народа и призвал украинцев прекратить «это безумие».

«Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!», «Рот закрой, женщина!», «Предатели и Иуды!», «Не трогай меня руками с*ка», – кричал Илья Кива.

После этого стороны продолжали кричать друг другу оскорбления, пока их не успокоил Нестор Шуфрич.

Во время потасовки лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета.

В результате председатель комитета Николай Сольский объявил перерыв в заседании комитета 15 минут и попросил разойтись.

Позже представители «ОПЗЖ» и «Батькивщины» заблокировали место председателя комитета.