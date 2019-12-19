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За прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили два обстрела вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
«Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сообщили и штабе ООС.
Напомним, в населенном пункте Марьинка, в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб мирный житель.
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За прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили два обстрела вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
«Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сообщили и штабе ООС.
Напомним, в населенном пункте Марьинка, в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб мирный житель.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа