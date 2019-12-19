За прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили два обстрела вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». «Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сообщили и штабе ООС. Напомним, в населенном пункте Марьинка, в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб мирный житель.