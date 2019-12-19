|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:04
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|15:55
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.15 грн
|23.45 грн
|EUR
|25.6 грн
|26.15 грн
В Вознесенске полиция задержала мужчину, который регулярно насиловал свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Николаевской области в Facebook.
Девочка призналась школьному психологу, что отец злоупотребляет алкоголем и совершает в отношении нее насилие. После чего об этом сообщили в социальную службу и полицию. Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер и длится уже несколько лет.
Известно, что потерпевшая имеет задержку в развитии, а ее 40-летний отец проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.
Действия злоумышленника квалифицированы как изнасилование (часть 4 статья 152 УК), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Своей причастности к совершению указанного преступления он не возражает. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК.
Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, что в Николаеве следователи задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей пятилетней внучки. Помимо этого, 12 декабря, родители 6-летнего мальчика заявили в полицию Заводского района о развращении их сына.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа
В Вознесенске полиция задержала мужчину, который регулярно насиловал свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Николаевской области в Facebook.
Девочка призналась школьному психологу, что отец злоупотребляет алкоголем и совершает в отношении нее насилие. После чего об этом сообщили в социальную службу и полицию. Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер и длится уже несколько лет.
Известно, что потерпевшая имеет задержку в развитии, а ее 40-летний отец проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.
Действия злоумышленника квалифицированы как изнасилование (часть 4 статья 152 УК), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Своей причастности к совершению указанного преступления он не возражает. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК.
Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, что в Николаеве следователи задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей пятилетней внучки. Помимо этого, 12 декабря, родители 6-летнего мальчика заявили в полицию Заводского района о развращении их сына.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа