В Вознесенске полиция задержала мужчину, который регулярно насиловал свою 11-летнюю дочь.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Николаевской области в Facebook.

Девочка призналась школьному психологу, что отец злоупотребляет алкоголем и совершает в отношении нее насилие. После чего об этом сообщили в социальную службу и полицию. Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер и длится уже несколько лет.

Известно, что потерпевшая имеет задержку в развитии, а ее 40-летний отец проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.

Действия злоумышленника квалифицированы как изнасилование (часть 4 статья 152 УК), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Своей причастности к совершению указанного преступления он не возражает. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК.

Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что в Николаеве следователи задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей пятилетней внучки. Помимо этого, 12 декабря, родители 6-летнего мальчика заявили в полицию Заводского района о развращении их сына.