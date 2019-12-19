В среду вечером, 18 декабря, в Николаеве водитель такси выстрелил в своего клиента, который сделал ему замечание.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

О случившемся в полицию сообщила жена пострадавшего. По ее словам, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля травматический пистолет и выстрелил.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с непроникающим ранением в область живота.

32-летнего таксиста доставили в отделение полиции. Оружие, зарегистрированное на него, изъято для направления на экспертное исследование.

Событие квалифицировано по признакам части 4 статьи 296 УК «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, что 6 октября в Николаеве возле гостиницы «Турист» водитель такси получил ножевое ранение в спину. Полиция задержала нападавшего.