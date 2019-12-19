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В среду вечером, 18 декабря, в Николаеве водитель такси выстрелил в своего клиента, который сделал ему замечание.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщила жена пострадавшего. По ее словам, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля травматический пистолет и выстрелил.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу с непроникающим ранением в область живота.
32-летнего таксиста доставили в отделение полиции. Оружие, зарегистрированное на него, изъято для направления на экспертное исследование.
Событие квалифицировано по признакам части 4 статьи 296 УК «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Продолжаются следственные мероприятия.
Напомним, что 6 октября в Николаеве возле гостиницы «Турист» водитель такси получил ножевое ранение в спину. Полиция задержала нападавшего.
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В среду вечером, 18 декабря, в Николаеве водитель такси выстрелил в своего клиента, который сделал ему замечание.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщила жена пострадавшего. По ее словам, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля травматический пистолет и выстрелил.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу с непроникающим ранением в область живота.
32-летнего таксиста доставили в отделение полиции. Оружие, зарегистрированное на него, изъято для направления на экспертное исследование.
Событие квалифицировано по признакам части 4 статьи 296 УК «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Продолжаются следственные мероприятия.
Напомним, что 6 октября в Николаеве возле гостиницы «Турист» водитель такси получил ножевое ранение в спину. Полиция задержала нападавшего.
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа