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Пожар в областном психоневрологическом интернате в Луганской вечером 22 грудные забрал жизни четырех человек. Полиция открыла дело по статье о служебной халатности.
Сообщение о пожаре полиция получила в 21:09 вечера воскресенья 22 декабря: диспетчер ДСНС рассказал, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.
Оперативники выехали на место происшествия и обнаружили, что сгорела палата первого корпуса интерната.
Во время пожара чрезвычайники должны были одновременно бороться с огнем и эвакуировать подопечных интерната.
Несмотря на это четыре человека погибли, еще 3 получили травмы – их доставили в больницу в Старобельск.
Потушить пожар удалось только в 22:55.
Полиция открыла дело, усматривая в ситуации нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и вероятную служебную халатность.
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Пожар в областном психоневрологическом интернате в Луганской вечером 22 грудные забрал жизни четырех человек. Полиция открыла дело по статье о служебной халатности.
Сообщение о пожаре полиция получила в 21:09 вечера воскресенья 22 декабря: диспетчер ДСНС рассказал, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.
Оперативники выехали на место происшествия и обнаружили, что сгорела палата первого корпуса интерната.
Во время пожара чрезвычайники должны были одновременно бороться с огнем и эвакуировать подопечных интерната.
Несмотря на это четыре человека погибли, еще 3 получили травмы – их доставили в больницу в Старобельск.
Потушить пожар удалось только в 22:55.
Полиция открыла дело, усматривая в ситуации нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и вероятную служебную халатность.