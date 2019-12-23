Сообщение о пожаре полиция получила в 21:09 вечера воскресенья 22 декабря: диспетчер ДСНС рассказал, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

Оперативники выехали на место происшествия и обнаружили, что сгорела палата первого корпуса интерната.

Во время пожара чрезвычайники должны были одновременно бороться с огнем и эвакуировать подопечных интерната.

Несмотря на это четыре человека погибли, еще 3 получили травмы – их доставили в больницу в Старобельск.

Потушить пожар удалось только в 22:55.

Полиция открыла дело, усматривая в ситуации нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и вероятную служебную халатность.