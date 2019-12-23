Как отмечается, в воскресенье ночью, 22 декабря, в полиции Новой Зеландии поступила информация о смерти еще одного человека в больнице Окленда. Также еще двух человек, которые исчезли после извержения, продолжают искать.

Напомним, 9 декабря в Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд, где на момент происшествия находилось 47 человек. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 19 человек. Кроме этого, 26 человек были травмированы, а еще двое считаются пропавшими без вести. По словам правоохранителей, вероятность того, что кто-то выжил после извержения, очень низкая.