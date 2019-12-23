Сватовский районный суд приговорил диверсанта террористической организации «ЛНР» Виктора Шаткова («Мордвин») к 9 годам тюрьмы за подготовку террористических актов в отношении украинских государственных и общественных деятелей.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

— По материалам Службы безопасности, к 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористическо-диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил террористические акты в отношении украинских государственных и общественных деятелей, - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали его в Харькове в июле 2017 года.

Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет «Вальтер» с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.

В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности «ЛНР» с позывным «Мордвин». Он был командиром подразделения в террористической структуре «КГБ ЛНР» (имела такое название в 2014 году).

Кроме того, находясь в составе 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями Главного управления Генштаба РФ и двумя представителями Народной милиции ЛНР (гражданин РФ Кудрин Д. И., позывной «Хулиган» и гражданин Украины Дерусов С. Г., позывной «Одесса»).

От них злоумышленник получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории. Приехав в Харьков в 2016 году, «Мордвин» начал подготовку к выполнению задачи - совершение подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте.

Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения.

Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывчатки на место пребывания представителей органов государственной власти Украины.

После задержания террорист сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого черного списка.

В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

Приговором Сватовского районного суда Луганской области «Мордвин» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса, и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.