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Сватовский районный суд приговорил диверсанта террористической организации «ЛНР» Виктора Шаткова («Мордвин») к 9 годам тюрьмы за подготовку террористических актов в отношении украинских государственных и общественных деятелей.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
— По материалам Службы безопасности, к 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористическо-диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил террористические акты в отношении украинских государственных и общественных деятелей, - сказано в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали его в Харькове в июле 2017 года.
Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет «Вальтер» с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.
В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности «ЛНР» с позывным «Мордвин». Он был командиром подразделения в террористической структуре «КГБ ЛНР» (имела такое название в 2014 году).
Кроме того, находясь в составе 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями Главного управления Генштаба РФ и двумя представителями Народной милиции ЛНР (гражданин РФ Кудрин Д. И., позывной «Хулиган» и гражданин Украины Дерусов С. Г., позывной «Одесса»).
От них злоумышленник получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории. Приехав в Харьков в 2016 году, «Мордвин» начал подготовку к выполнению задачи - совершение подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте.
Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения.
Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывчатки на место пребывания представителей органов государственной власти Украины.
После задержания террорист сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого черного списка.
В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.
Приговором Сватовского районного суда Луганской области «Мордвин» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса, и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 км осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако контрразведчики заранее заменили взрывное устройство на муляж, благодаря чему диверсию удалось предотвратить.
Ранее сообщалось, что на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области застрелился военнослужащий.
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Сватовский районный суд приговорил диверсанта террористической организации «ЛНР» Виктора Шаткова («Мордвин») к 9 годам тюрьмы за подготовку террористических актов в отношении украинских государственных и общественных деятелей.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
— По материалам Службы безопасности, к 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористическо-диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил террористические акты в отношении украинских государственных и общественных деятелей, - сказано в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали его в Харькове в июле 2017 года.
Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет «Вальтер» с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.
В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности «ЛНР» с позывным «Мордвин». Он был командиром подразделения в террористической структуре «КГБ ЛНР» (имела такое название в 2014 году).
Кроме того, находясь в составе 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями Главного управления Генштаба РФ и двумя представителями Народной милиции ЛНР (гражданин РФ Кудрин Д. И., позывной «Хулиган» и гражданин Украины Дерусов С. Г., позывной «Одесса»).
От них злоумышленник получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории. Приехав в Харьков в 2016 году, «Мордвин» начал подготовку к выполнению задачи - совершение подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте.
Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения.
Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывчатки на место пребывания представителей органов государственной власти Украины.
После задержания террорист сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого черного списка.
В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.
Приговором Сватовского районного суда Луганской области «Мордвин» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса, и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 км осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако контрразведчики заранее заменили взрывное устройство на муляж, благодаря чему диверсию удалось предотвратить.
Ранее сообщалось, что на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области застрелился военнослужащий.