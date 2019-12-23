В Николаевской области полицейские задержали 39-летнего мужчину во время сбыта наркотиков. Мужчина имеет наркотическую зависимость и через закладки покупал в Николаеве метадон, который употреблял и продавал в родном городе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сотрудники Николаевского отделения полиции ГУНП в Николаевской области под руководством прокуратуры установили, что житель одного из поселков района наладил сбыт метадона.

21 декабря полицейские задержали 39-летнего мужчину, который ранее привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений, во время сбыта шприца с метадоном, за который он получил 700 гривен.

Полицейские установили, что мужчина имеет наркотическую зависимость и через закладки покупал в Николаеве метадон, который употреблял и продавал в родном городе.

Изъятое было направлено на исследование. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы от четырех до восьми лет. Продолжается следствие.

Напомним, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.