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Мэра Коростышева Житомирской области подозревают в растрате средств местного бюджета более 800 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Сегодня, 23 декабря ему сообщили о подозрении в служебной халатности, приведшей к значительным убыткам в бюджете объединенной территориальной общины.
— Чиновника обоснованно подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в сфере дорожного строительства, - отметили в полиции.
В ходе предварительного расследования, начатого в ноябре этого года, установлено, что из-за завышения суммы выполненных работ по ремонту дорог в течение 2017 года местный бюджет ОТГ потерял более 800 тысяч гривен.
Следователи полиции подали в суд ходатайство об отстранении чиновника от выполнения служебных обязанностей и избрании ему меры пресечения.
Как стало известно Житомир.info, в служебной халатности подозревают Коростышевского мэра Ивана Кохана. На местных выборах в октябре 2015 году он был избран мэром Коростышев, а 18 декабря 2016 был избран главой Коростышевской городской ОТГ.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области полицейские задержали 39-летнего мужчину во время сбыта наркотиков. Мужчина имеет наркотическую зависимость и через закладки покупал в Николаеве метадон, который употреблял и продавал в родном городе.
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Мэра Коростышева Житомирской области подозревают в растрате средств местного бюджета более 800 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Сегодня, 23 декабря ему сообщили о подозрении в служебной халатности, приведшей к значительным убыткам в бюджете объединенной территориальной общины.
— Чиновника обоснованно подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в сфере дорожного строительства, - отметили в полиции.
В ходе предварительного расследования, начатого в ноябре этого года, установлено, что из-за завышения суммы выполненных работ по ремонту дорог в течение 2017 года местный бюджет ОТГ потерял более 800 тысяч гривен.
Следователи полиции подали в суд ходатайство об отстранении чиновника от выполнения служебных обязанностей и избрании ему меры пресечения.
Как стало известно Житомир.info, в служебной халатности подозревают Коростышевского мэра Ивана Кохана. На местных выборах в октябре 2015 году он был избран мэром Коростышев, а 18 декабря 2016 был избран главой Коростышевской городской ОТГ.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области полицейские задержали 39-летнего мужчину во время сбыта наркотиков. Мужчина имеет наркотическую зависимость и через закладки покупал в Николаеве метадон, который употреблял и продавал в родном городе.