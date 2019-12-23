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Правоохранители объявили подозрение экс руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен.
Об этом информирует пресс-служба департамента кибербезопасности Нацполиции.
— Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, - говорится в сообщении.
Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины.
— Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний, - говорится в сообщении.
В киберполиции отмечают, что должностные лица «Дельта Банка» для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введения временной администрации.
Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причинение должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков в сумме 4,4 миллиарда гривен.
Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к противоправной деятельности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины выразила руководству «Приватбанка» недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.
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Правоохранители объявили подозрение экс руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен.
Об этом информирует пресс-служба департамента кибербезопасности Нацполиции.
— Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, - говорится в сообщении.
Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины.
— Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний, - говорится в сообщении.
В киберполиции отмечают, что должностные лица «Дельта Банка» для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введения временной администрации.
Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причинение должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков в сумме 4,4 миллиарда гривен.
Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к противоправной деятельности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины выразила руководству «Приватбанка» недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.