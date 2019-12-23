В 2019 году на Донбассе погибли 110 защитников – 107 мужчин и 3 женщины.

Об этом пишет издание «Новинарня».

— Посмотрите на этот коллаж из лиц. Впечатляет? Впечатляет. Их 110 – павших в 2019 году в результате боевых действий (по состоянию на 23 декабря; речь идет о подтвержденных боевых потерях всех силовых подразделений в зоне АТО/ООС и смертях от боевых ранений), - говорится в публикации.

Среди погибших – солдаты, сержанты, офицеры, пехотинцы, десантники, матросы, медики, добровольцы, спецназовцы. Многие из них почти дети.

В январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте – по 8, в апреле враг забрал 15 жизней, в мае – 9, июне – 8.

14 бойцов, которые защищают мир в Украине, погибли в июле, 8 – в августе, 13 – в сентябре, 9 – в октябре, 6 – в ноябре и 9 – в декабре.