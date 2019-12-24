|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайной ситуации на островах Галапагос после аварии баржи почти с 2500 литрами дизельного топлива на борту в районе острова Сан-Кристобаль.
Сотрудники национального парка, расположенного на территории островов, сообщили в микроблоге Twitter, что в районе места крушения установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти, пишет ZN.ua.
В министерстве охраны окружающей среды Эквадора в свою очередь заверили в том, что ситуация находится под контролем.
— Мы предпринимаем немедленные действия для снижения экологического риска из-за крушения баржи Orca, – написал глава министерства Рауль Ледесма Уэрта.
Баржа затонула 22 декабря у пирса на острове Сан-Кристобаль, после того как во время погрузки на нее упал подъемный кран. Члены экипажа спаслись, один из них получил ранения.
Острова с 1987 года включены в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за их уникальных природных объектов.На Галапагоссах проживают такие редкие виды животных, как гигантская черепаха и морская игуана.
Напомним, специалисты Госэкоинспекции ранее установили превышение в 157 раз содержания нефтепродуктов в эпицентре события с участием танкера Делфи в Одессе.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайной ситуации на островах Галапагос после аварии баржи почти с 2500 литрами дизельного топлива на борту в районе острова Сан-Кристобаль.
Сотрудники национального парка, расположенного на территории островов, сообщили в микроблоге Twitter, что в районе места крушения установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти, пишет ZN.ua.
В министерстве охраны окружающей среды Эквадора в свою очередь заверили в том, что ситуация находится под контролем.
— Мы предпринимаем немедленные действия для снижения экологического риска из-за крушения баржи Orca, – написал глава министерства Рауль Ледесма Уэрта.
Баржа затонула 22 декабря у пирса на острове Сан-Кристобаль, после того как во время погрузки на нее упал подъемный кран. Члены экипажа спаслись, один из них получил ранения.
Острова с 1987 года включены в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за их уникальных природных объектов.На Галапагоссах проживают такие редкие виды животных, как гигантская черепаха и морская игуана.
Напомним, специалисты Госэкоинспекции ранее установили превышение в 157 раз содержания нефтепродуктов в эпицентре события с участием танкера Делфи в Одессе.