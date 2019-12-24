Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайной ситуации на островах Галапагос после аварии баржи почти с 2500 литрами дизельного топлива на борту в районе острова Сан-Кристобаль.

Сотрудники национального парка, расположенного на территории островов, сообщили в микроблоге Twitter, что в районе места крушения установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти, пишет ZN.ua.

В министерстве охраны окружающей среды Эквадора в свою очередь заверили в том, что ситуация находится под контролем.

— Мы предпринимаем немедленные действия для снижения экологического риска из-за крушения баржи Orca, – написал глава министерства Рауль Ледесма Уэрта.

Баржа затонула 22 декабря у пирса на острове Сан-Кристобаль, после того как во время погрузки на нее упал подъемный кран. Члены экипажа спаслись, один из них получил ранения.

Острова с 1987 года включены в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за их уникальных природных объектов.На Галапагоссах проживают такие редкие виды животных, как гигантская черепаха и морская игуана.

Напомним, специалисты Госэкоинспекции ранее установили превышение в 157 раз содержания нефтепродуктов в эпицентре события с участием танкера Делфи в Одессе.