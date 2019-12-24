В Канаде 23 декабря произошло в течение короткого времени сразу два сильных землетрясения.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

В 19:13 по времени UTC (22.13 мск) в 170 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг тоже залегал на глубине десяти километров. Порт-Харди - небольшой городок с населением около 5 тысяч человек.

Второе землетрясение было сильнее первого - его магнитуда составила 6,0. Оно произошло буквально через тридцать пять минут после первого. Эпицентр был также в Тихом океане, в 175 километрах от Порт-Харди. Ближайший крупный город на западном побережье Канады - Ванкувер.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в июле этого года вблизи западного побережья Канады произошло три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6.