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В Индонезии пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра.
В результате аварии погибли как минимум 24 человека, передает Синьхуа.
Сообщается, что в результате падения автобуса с 37 пассажирами в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра в понедельник вечером еще 13 человек получили тяжелые травмы.
Помощью потерпевшим занимаются спасатели и медики экстренной службы. Причины аварии выясняются.
Напомним, что в Непале автобус, перевозивший паломников, слетел с дороги в пропасть, в результате чего погибли 14 человек, еще 18 получили ранения.
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В Индонезии пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра.
В результате аварии погибли как минимум 24 человека, передает Синьхуа.
Сообщается, что в результате падения автобуса с 37 пассажирами в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра в понедельник вечером еще 13 человек получили тяжелые травмы.
Помощью потерпевшим занимаются спасатели и медики экстренной службы. Причины аварии выясняются.
Напомним, что в Непале автобус, перевозивший паломников, слетел с дороги в пропасть, в результате чего погибли 14 человек, еще 18 получили ранения.