В Индонезии пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра.

В результате аварии погибли как минимум 24 человека, передает Синьхуа.

Сообщается, что в результате падения автобуса с 37 пассажирами в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра в понедельник вечером еще 13 человек получили тяжелые травмы.

Помощью потерпевшим занимаются спасатели и медики экстренной службы. Причины аварии выясняются.

Напомним, что в Непале автобус, перевозивший паломников, слетел с дороги в пропасть, в результате чего погибли 14 человек, еще 18 получили ранения.