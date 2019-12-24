В Херсонской области 9-летнюю девочку из Каховского района взрослый мужчина через один из распространенных мессенджеров принуждал к созданию порнографической продукции.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

В отдел противодействия киберпреступности в Херсонской области обратились родственники 9-летней девочки и сообщили, что на ее телефон поступают сообщения с видео и фото порнографического содержания. По данному факту полицейские начали уголовное производство по статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования киберполиция установила мужчину, который отсылал девочке такие сообщения. Им оказался 47-летний житель Каховского района. Подозреваемый, запугивая девочку, склонял ее к созданию изображений с признаками детской порнографии. Такие его действия также были квалифицированы по части 4 статьи 301 УК.

Киберполиция вместе со следователями Каховского отдела полиции, бойцами роты полиции особого назначения, под процессуальным руководством Каховской местной прокуратуры, задержала мужчину в Херсоне на междугородном автовокзале.

Вчера, 23 декабря, в Каховском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения задержанному. Решением суда он был взят под стражу. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в субботу, 14 декабря, в Заводском районном суде Николаева 31-летнему мужчине, который подозревается в растлении шестилетнего мальчика, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.