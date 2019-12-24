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В ночь с 23 на 24 декабря сотрудники полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов совместно с рыбоохранным патрулем провели рейд на реке Южный Буг для пресечения браконьерства.
Об этом сообщает отдел коммуникации Николаевской области.
В акватории реки Южный Буг вблизи села Константиновка Новоодесского района правоохранители обнаружили рыбака, который четырьмя запрещенными орудиями - сетками, общей длиной 360 метров, незаконно ловил рыбу.
Обнаруженную рыбу, 183 особей карася и щуки, леща, толстолобика, полицейские изъяли.
В отношении браконьера был составлен административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП. Сейчас административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.
Напомним, что во время рейда в Николаевской области полиция разоблачила грубое нарушение правил рыболовства браконьерами. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 80 тысяч гривен.
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В ночь с 23 на 24 декабря сотрудники полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов совместно с рыбоохранным патрулем провели рейд на реке Южный Буг для пресечения браконьерства.
Об этом сообщает отдел коммуникации Николаевской области.
В акватории реки Южный Буг вблизи села Константиновка Новоодесского района правоохранители обнаружили рыбака, который четырьмя запрещенными орудиями - сетками, общей длиной 360 метров, незаконно ловил рыбу.
Обнаруженную рыбу, 183 особей карася и щуки, леща, толстолобика, полицейские изъяли.
В отношении браконьера был составлен административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП. Сейчас административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.
Напомним, что во время рейда в Николаевской области полиция разоблачила грубое нарушение правил рыболовства браконьерами. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 80 тысяч гривен.