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В центре реабилитации бурых медведей в Карпатах уснули только трое зверей из 32 из-за недостаточно низкой температуры воздуха.
Об этом сообщили в Национальном природном парке «Синевир».
Отмечают, что продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой.
— Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные – ждут морозов, – говорится в сообщении.
В «Синевире» добавляют, что прошлой зимой в центре реабилитации заснули большинство медведей.
— В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время, – уточнили в национальном парке.
Напомним, Николаеву угрожает частичное подтопление к 2100 году вследствие повышения уровня Мирового океана из-за глобального потепления.
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В центре реабилитации бурых медведей в Карпатах уснули только трое зверей из 32 из-за недостаточно низкой температуры воздуха.
Об этом сообщили в Национальном природном парке «Синевир».
Отмечают, что продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой.
— Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные – ждут морозов, – говорится в сообщении.
В «Синевире» добавляют, что прошлой зимой в центре реабилитации заснули большинство медведей.
— В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время, – уточнили в национальном парке.
Напомним, Николаеву угрожает частичное подтопление к 2100 году вследствие повышения уровня Мирового океана из-за глобального потепления.