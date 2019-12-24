Об этом сообщили в Национальном природном парке «Синевир».

Отмечают, что продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой.

— Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные – ждут морозов, – говорится в сообщении.

В «Синевире» добавляют, что прошлой зимой в центре реабилитации заснули большинство медведей.

— В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время, – уточнили в национальном парке.

Напомним, Николаеву угрожает частичное подтопление к 2100 году вследствие повышения уровня Мирового океана из-за глобального потепления.