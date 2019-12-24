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Сегодня, 24 декабря, более 80 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска (Луганская область) остались без водоснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета, передают Буквы.
— Сегодня, 24 декабря, ООО «Луганское энергетическое объединение» отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал» (водонасосони станции «Билогоривського», «Совместная», «РТИ», «Привольнянское», «Малорязанцево»), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье, – говорится в сообщении.
Отмечается, что без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.
— Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия. Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды, – добавили в пресс-службе.
Напомним, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.
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Сегодня, 24 декабря, более 80 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска (Луганская область) остались без водоснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета, передают Буквы.
— Сегодня, 24 декабря, ООО «Луганское энергетическое объединение» отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал» (водонасосони станции «Билогоривського», «Совместная», «РТИ», «Привольнянское», «Малорязанцево»), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье, – говорится в сообщении.
Отмечается, что без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.
— Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия. Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды, – добавили в пресс-службе.
Напомним, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.