Сегодня, 24 декабря, более 80 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска (Луганская область) остались без водоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета, передают Буквы.

— Сегодня, 24 декабря, ООО «Луганское энергетическое объединение» отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал» (водонасосони станции «Билогоривського», «Совместная», «РТИ», «Привольнянское», «Малорязанцево»), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье, – говорится в сообщении.

Отмечается, что без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

— Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия. Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды, – добавили в пресс-службе.

Напомним, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.